В парке «Оленьи ручьи» сгорело 20 гектаров леса

Всего в регионе вчера ликвидировано 15 природных пожаров на площади 200 гектаров. Возгорание в «Оленьих ручьях» локализовано, сейчас спасатели борются с огнем.

Спасатели тушат пожар в природном парке «Оленьи ручьи», где сгорело 20 гектаров леса. Возгорание локализовано. Предположительно пожар возник по вине туристов, сообщает «Ъ-Урал».

Мы выясняем причины пожара и постараемся найти виновников. Надеюсь, это были не умышленные действия, а небрежность. Я обращаюсь к уральцам с призывом: строго соблюдайте особый противопожарный режим. Не разжигайте костры, не разжигайте мангалы на природе, берегите себя, берегите лес! — призвал директор природного парка Николай Калинкин.

В Свердловской области за прошедшие сутки ликвидировано 15 природных пожаров на площади более 200 гектаров. По данным ФБУ «Авиалесоохрана», Свердловская область занимает второе место по площади лесных пожаров в России. В регионе действуют 16 пожаров на площади 839 гектаров. Напомним, на юге Свердловской области с 4 по 6 мая из-за высокой пожароопасности объявлено штормовое предупреждение.

Особый противопожарный режим на территории региона ввели 15 апреля. Из-за возникновения лесных пожаров с 28 апреля по 5 мая приостановлен сезон весенней охоты. Ограничительные меры с начала пожароопасного сезона нарушили 992 жителя Свердловской области.

Напомним, что 25 апреля в регионе произошло шесть крупных техногенных пожаров, сгорело 178 строений, 134 из которых были жилыми.

Всего к тушению пожаров привлекалось более 380 человек и 112 единиц техники, в том числе вертолет, который за 20 сливов сбросил 60 тонн воды. Все пожары на данный момент локализованы.

Коммунальные, энергетические и газовые службы региона по поручению губернатора Евгения Куйвашева работают в режиме повышенной готовности в связи с пожарами.

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