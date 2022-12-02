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«Оленьи ручьи» и Шарташ взяли под охрану области

граница охранной зоны памятника природы областного значения «Озеро Шарташ»
граница охранной зоны памятника природы областного значения «Озеро Шарташ» . Иллюстрация: midural.ru

Опубликованы указы, в которых четко очерчены границы охранных зон и прописаны запреты сразу на ряд действий. Всего под охрану взяты почти 3900 га земли.

#ВЛАСТЬ#ЭКОЛОГИЯ#НОВОСТИ

Глава региона Евгений Куйвашев утвердил охранные зон для крупных лесопарков области, «Оленьих ручьев» и Шарташского лесопарка. Указы опубликованы на официальном портале региона.

В «Оленьих ручьях» охранная зона устанавливается по всему периметру, это два участка общей площадью  3857,87 га. В документах указано, что администрация лесопарка должна следить за его сохранностью, там могут проводиться научные и экологические изыскания. Кроме того, в парке будут вестись работы по развитию экотуризма.

«Оленьи ручьи» и Шарташ взяли под охрану области 1

В Шарташском лесопарке установлена охрана береговой зоны озера Шарташ площадью 28,82 га. там запрещено проводить буровые или изыскательские работы, размещать склады с опасными материалами (ГСМ, минеральными удобрениями и т.д.), введен полный запрет на вырубку деревьев, охоту и промышленное рыболовство.

Напомним, ранее общественная экологическая экспертиза не одобрила строительство терм «Баден-Баден» на берегу Шарташа. Термы планировалось возвети на южном берегу озера, для чего земли были бы выведены из состава особо охраняемой природной территории. Экологи по итогам проверки заявили, что в материалах оценки воздействия на окружающую среду содержатся необоснованные доводы и материалы, а проведенные ранее  общественные слушания, разрешившие строительство, следует признать нелегитимными. 

Шарташский парк в будущем должен стать рекреационно-оздоровительным кластером общей площадью свыше 3 тыс. га. Масштабная реконструкция парка проходит в три этапа и займет десять лет. Вход в него останется бесплатным.

Ранее на DK.RU: В «Оленьи ручьи» будет ходить рельсовый автобус с панорамными окнами и климат-контролем

Автор: Александра Клименко
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