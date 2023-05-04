Глава Сосьвы, где сгорело 110 домов, подал в отставку

По уголовным делам о пожаре пока проходит только чиновник сосьвинской администрации и управляющий пилорамой, с которой, как считается, и начался пожар.

Глава Сосьвы Геннадий Макаров написал заявление об отставке после крупного пожара, который уничтожил 110 домов и унес жизни двух жителей поселка. По уголовным делам о пожаре пока проходит только чиновник сосьвинской администрации и управляющий пилорамой, где вспыхнул огонь. Об этом сообщает It’s my city со ссылкой на Департамент информационной политики губернатора Свердловской области.

Насколько нам известно, Геннадий Николаевич Макаров подал заявление о досрочном сложении полномочий главы Сосьвы. Планируется, что дума Сосьвинского городского округа соберется на внеочередное заседание, на котором рассмотрит заявление, — сказал собеседник агентства.

В регионе идет сбор гуманитарной помощи для пострадавших. Без крова остались около 600 человек. В частности, Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей отправил первую партию гуманитарного груза в поселки Сосьва и Таежный, который также сильно пострадал от пожара.

Фотография предоставлена СОСПП

В нее вошли 100 комплектов рабочей одежды, 26 канистр и тачек, которые нужны волонтерам для строительных работ. На покупку и доставку груза потрачено 456 380 руб. Вещи были приобретены по решению регионального оперштаба как самые необходимые на данный момент.

Напомним, Путин пообещал Куйвашеву выделить 4 млрд руб. на строительство жилья и колонии в Сосьве. Половина этой суммы пойдет на строительство нового жилья для погорельцев и восстановление объектов инфраструктуры, вторая половина — на строительство нового лечебно-исправительного учреждения ГУФСИН вместо сгоревшего.

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