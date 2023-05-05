В Екатеринбург зашли аналоги Pull&Bear, Zara и Stradivarius

Точки открылись разу в нескольких торговых центрах города — Гринвиче, Меге и VEER MALL. Представители магазинов призывают не сравнивать их продукцию с брендами Inditex.

Сегодня ТРЦ «Гринвич» заявил об открытии на своей площадке магазина Dub, который позиционирует себя как аналог Pull & Bear. Аналогичное сообщение появилось в соцсетях Меги. Это уже третий бренд, который заходит в торговые центры города на площади, которые раньше занимали бренды испанской группы Inditex, которая свернула бизнес в России после начала СВО.

В конце апреля на площадях Zara открылись магазины MAAG, а на площадях Stradivarius — VILET. Судя по информации на сайтах компаний, точки действуют сразу в трех торговых центрах города — Гринвиче, Меге и ТРЦ VEER MALL.

Как отмечают журналисты портала «Моменты», которые посетили MAAG в день открытия, ажиотажа в магазине не наблюдалась. А изделия не были похожи на одежду бренда Zara. Сотрудники магазина отметили, что MAAG — новый бренд, который не имеет никакого отношения к Inditex.

Ранее DK.RU писал, что магазины Bershka получили новую жизнь в ТРЦ Мега — в торговых центрах Московской области открылись магазины под новым названием Ecru. Накануне в управляющей компании R-mixed рассказали, что ливанская группа компаний Daher планирует запустить в России к июлю более 240 магазинов Maag, DUB, Vilet, Ecru.