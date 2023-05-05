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Магазины Bershka получили новую жизнь в ТРЦ Мега

Магазины Bershka получили новую жизнь в ТРЦ Мега
Иллюстрация: super.ru

на фоне открытия новых брендов посещаемость ТЦ в регионах за неделю выросла на 1,7%. За день до этого Maag (бывшая Zara) открыл флагманский магазин в историческом здании в Москве.

#НОВОСТИ

В двух ТЦ «Мега» Московской области 4 мая открылись магазины бывшей сети Bershkа под новым названием Ecru, Известия. Помимо Ecru в пространствах для встреч «Мега Химки» и «Мега Белая Дача» за последнюю неделю открылись Maag, DUB и Vilet. В мае-июне новые бренды появятся в 10 городах присутствия «Меги». А вице-президент Союза торговых центров России, Белоруссии и Казахстана Павел Люлин сообщил, что на фоне открытия новых брендов посещаемость ТЦ в регионах за неделю выросла на 1,7%.

Накануне в управляющей компании R-mixed рассказали, что ливанская группа компаний Daher планирует запустить в России к июлю более 240 магазинов Maag, DUB, Vilet, Ecru. За день до этого Maag (бывшая Zara) открыл флагманский магазин в историческом здании в Москве. 27 апреля первые в РФ торговые точки Dub (бывший Pull & Bear) и Vilet (бывший Stradivarius) были запущены в столице и Санкт-Петербурге.

В марте 2022-го испанская компания Inditex (владеет брендами Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius) закрыла магазины своих брендов в России. Причиной такого решения называлась невозможность гарантировать бесперебойность операций в стране. 25 октября стало известно, что Inditex договорилась о продаже российского бизнеса Daher. В середине декабря прошлого года стало известно, что новый владелец создаст локальные бренды специально для россиян.

В марте 2023 г. на освободившихся площадях в ТЦ предложили размещать МФЦ и почтовые отделения. Многофункциональные центры, почтоматы и отделения «Почты России» помогут привлечь в торгцентры новых людей, но эта аудитория не всегда совпадает с аудиторией моллов, рассказывал DK.RU. В условиях, когда миллионы квадратных метров пустуют, трафик снижается, а развивающихся брендов не так много, появление в моллах таких социальных квазигосударственных арендаторов позволит решить сразу три проблемы: с посещаемостью, с вакансией (свободные площади) и с доходностью, — сказал вице-президент союза Павел Люлин.

Автор: Андрей Широков
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