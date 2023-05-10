«Мы стали первым коммерческим скалодромом на Урале и еще четыре года таковым оставались»

Антон Поляков — о том, почему этот вид спорта в России сейчас на пике популярности и что заставляет скалолазов из Москвы и Калининграда приезжать в Екатеринбург.

Еще несколько лет назад в столице Урала не было ни одного коммерческого скалодрома для взрослых — несмотря на то, что наш регион всегда ассоциировался с горами и привлекал этим многочисленных туристов. При этом были секции по альпинизму, сильнейшая скалолазная школа и десятки именитых спортсменов.

За последнее время интерес к любительскому скалолазанию вырос. Сегодня в Екатеринбурге работают четыре коммерческих боулдеринг зала, где можно лазать хорошо подготовленные трассы над матами. Первый такой скалодром в городе — «Край света» в ТЦ Sila Voli —в 2016 г. открыл Антон Поляков. В его команде — около 20 тренеров. В интервью DK.RU он рассказал, что нужно для открытия такого объекта и как удалось влюбить жителей Екатеринбурга в этот необычный вид спорта

Антон, расскажите, как возникла идея открытия собственного скалодрома?

— Я занимаюсь скалолазанием больше 15 лет. Когда учился в УрФУ, стал специализироваться в лазании на скорость, вошел в состав сборной России, выступал на международных соревнованиях. Со многими из тех, кто сегодня работает на скалодроме, мы тренировались и соревновались вместе.

Помимо нашего университета, еще в нескольких вузах Екатеринбурга были свои скалодромы, поэтому в городе определенное количество молодых людей так или иначе пробовали лазать. К тому же у нас всегда было много спортсменов, любителей горных видов спорта. Но коммерческих скалодромов, куда в свое свободное время мог бы прийти человек, который не занимается скалолазанием профессионально, не было.

Об открытии собственного зала я стал думать примерно с 2012 г. Защитил на эту тему диплом в университете. Спустя несколько лет решил воплотить проект в жизнь. Стал искать помещение и финансовые ресурсы. Смотрел, как это реализовано в других городах.

В России опыт на этом рынке был совсем небольшим — в Москве и Санкт-Петербурге тогда работали буквально по несколько коммерческих залов, но в Европе и Азии такие скалодромы были достаточно популярными. И я понимал, что на Урале они тоже нужны. Тем более что в регионе есть большие исторические и географические традиции, горы у нас — и в фольклоре, и в промышленности, и в эмблемах компаний. Скалолазание не просто очередной новый вид спорта, а очень близкий жителям Урала.

В итоге мы стали первым коммерческим залом на Урале и еще четыре года таковым оставались.

Для скалодрома нужно помещение с какими-то особыми характеристиками?

— Да. Для открытия классического скалодрома, где лазят со страховочным оборудованием, нужно помещение высотой около 12 метров, лучше выше. Найти такие для аренды сложно. Для строительства объекта с нуля потребуются очень серьезные вложения. Кроме этого, для посетителей возникает больше рисков с точки зрения безопасности.

Поэтому мы решили открыть болдеринг зал. Для него требовалось помещение с высотой потолков около 4-5 метров. Лазать в таком зале можно без веревок и напарников, а для страховки используются гимнастические маты.

В 2016 г. открытие зала обошлось примерно в 8 млн руб., сейчас подобный зал выйдет уже 1,5-2 раза дороже. Но сам скалодром — не самая большая статья затрат, самые крупные — это коммуникации, ремонт помещения, и здесь все зависит от исходной готовности. Покупка зацеп и рельефов для лазания — это постоянные расходы, но и на старте составляют до 30% стоимости зала и больше.

Помещение в торговом центре вы выбрали намеренно?

— На самом деле мы долго искали помещение для скалодрома, смотрели разные варианты. Много помещений нужной высоты есть в заводских пространствах, но там нет отдельного входа и требуются серьезные переделки. Хотя на рынке такие проекты есть.

С ТЦ Sila Voli встретились относительно случайно, но подошли друг другу по концепции и сейчас в прекрасных отношениях. Они развивают спортивный формат, на территории торгового центра большое количество спортивных магазинов. Мы тоже генерим для них определенный трафик, повышаем известность среди нашей аудитории, родителей, поэтому администрация ТЦ в нас заинтересована. Нам, со своей стороны, тоже выгодно работать на их территории, где есть готовые коммуникации, охрана и парковка для наших посетителей.

Если сравнивать с фитнес-центрами, для открытия скалодрома требуется меньше ресурсов?

— Все зависит от концепции и наполнения. Бывают небольшие фитнес-клубы. Бывают премиальные залы с дорогими импортными тренажерами, ради которых клиенты выбирают определенный клуб.

На нашем рынке — подобная ситуация. «Хлеб» скалодрома — трассы, по которым лазают люди. Это может быть лучший набор рельефов и зацепов за 10 млн руб., привезенный целиком из Европы, а может быть отечественное оборудование, требующее менее серьезных вложений.

Насколько ваш скалодром сейчас зависит от импорта?

— У нас нет острой потребности в иностранном оборудовании для трасс, на российском рынке оно представлено с каждым годом все полнее. Сложнее с оборудованием для профессиональных спортсменов, потому что им нужно готовиться по тем зацепам и рельефам, которые будут представлены на международных соревнованиях. Этим в основном занимается Федерация скалолазания России.

Что касается арендного фонда, скальные туфли, которые используют наши гости, сделаны американской фирмой, которая фактически производит их в Тайвани. В России скальники тоже делают, если раньше отечественная продукция была представлена скудно, то туфли доступны и по качеству сопоставимы с европейскими моделями. Пока выбор в магазинах есть, скалолазы в большинстве делают выбор в пользу импортной обуви, в основном ввиду большего выбора и личных предпочтений.

Кто сейчас приходит к вам заниматься?

— В зале оборудованы зоны для занятия взрослых и детей. Мы с самого начала работали на обе аудитории, в начале стояла задача показать взрослым, родителям что это доступный и безопасный вид спорта. У нас были достаточно простые для прохождения трассы. Со временем родители, которые приводили на занятия детей, стали сами пробовать себя в этом виде спорта, а любители скалолазания — отдавать нам детей. С тех пор количество занимающихся выросло, и сейчас ежедневно зал посещает более 100 человек.

Вырос уровень людей, которые у нас тренируются. Многие ходят по абонементам. Мы часто обновляем трассы и стараемся сделать их более интересными. В пандемию обновили геометрию скалодрома. Летом прошлого года расширили детскую зону, чтобы еще больше разделить потоки детей и взрослых и сделать скалодром удобнее и безопаснее.

За последние годы в Екатеринбурге открылось еще несколько коммерческих скалодромов. С чем вы связываете рост интереса к этому виду спорта?

— Спортивное скалолазание не так давно стало олимпийским видом спорта, а в программу олимпиады первый раз было включено в 2020 г. Олимпиада в Токио масштабно освещалась в СМИ. Люди увидели, что это такое, многим стало интересно попробовать.

Кроме этого, проводились трансляции Чемпионатов Европы и Мира в Москве. Различные массовые мероприятия. В стране большую просветительскую работу проводит Федерация скалолазания России. В последние несколько лет небольшие скалодромы начали появляться на базе общеобразовательных школ.

А что касается новых скалодромов в Екатеринбурге — для большинства из них мы были примером и открывали их наши тренеры, клиенты, хорошие знакомые. Мы все друг друга знаем, взаимодействуем, у нас здоровая конкуренция.

Я рад, что появляются новые залы, потому что в какой-то момент желающих позаниматься стало настолько много, что мы не всегда справлялись с потоком.

Я думаю, что сейчас этот вид спорта на пике популярности. Знаю, что многие врачи и психологи рекомендуют заниматься скалолазанием для здорового развития детей.

Как этот тренд коррелирует с развитием внутреннего туризма?

— Некоторые приходят на скалодром после посещения Уральских гор, Чертового городища, знаковых мест на Чусовой. Несмотря на то что скалолазание и альпинизм — разные виды спорта, люди воспринимают их как связанные понятия.

Екатеринбург — единственный город в России за исключением Крыма, где есть невероятное количество скальных маршрутов, до которых можно легко добраться от города. Развитие скального рельефа происходит благодаря неравнодушным людям. В это вкладывают деньги предприниматели, которые сами занимались скалолазанием или альпинизмом. Я в свою очередь тоже пробиваю маршруты на скалах, часть прибыли от скалодрома и моего времени уходит на развитие скальных районов.

Сегодня развитие скального рельефа — это один из факторов привлекательности Свердловской области. Ради того, чтобы полазать по скалам, к нам едут туристы из других регионов — не только УрФО, но также из Москвы, Калининграда. Конечно, эти традиции нужно продолжать.

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