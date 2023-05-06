Глава ВОЗ сообщил, что статус пандемии COVID-19 отменен во всем мире. Считаем жертвы

Всемирная организация здравоохранения заявила, что по предварительным официальным подсчетам от эпидемии COVID-19 погибло около 7 млн человек, но реальные цифры намного выше.

ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию в связи с распространением коронавируса в мире 30 января 2020 г., 11 марта была объявлена пандемия. И лишь 5 мая 2023 г. глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус сообщил, что статус пандемии COVID-19 официально отменен. Пришло время подсчитать жертвы. За три минувших года вирус проник в 114 стран, заражены были около 118 млн человек

По словам Гебреисуса, комитет экспертов ВОЗ по чрезвычайным ситуациям по COVID-19 ранее предложил ему отменить статус «чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение» для COVID-19. Господин Гебреисус пояснил, что «последовал этому совету и объявил о прекращении пандемии». Между тем принятое решение не означает, что коронавирус перестал представлять угрозу:

С 2020 года от COVID-19 официально погибло около 7 млн человек, но реальные цифры намного выше. Речь идет как минимум о 20 млн погибших. Победить пандемию помогли врачи, меры правительства, а также люди, решившиеся на личные жертвы ради общественной безопасности.

В начале пандемии глава ВОЗ предупредил, что нынешняя пандемия — это кризис, «который случается раз в столетие, ее последствия будут ощущаться на протяжении предстоящих десятилетий». По его словам, предстоит решить еще множество вопросов. Он также отметил, что исследования иммунитета, имеющиеся у ВОЗ, говорят о восприимчивости большинства человеческих организмов к COVID-19, рассказывал DK.RU.

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