Госдума обсудила серию «Гриффинов» из-за оскорбления Челябинска. Эпизод хотят запретить

В новой серии американского мультсериала герои отправляются в Челябинск, в эпизоде город был показан как российский Детройт. «Такие мультфильмы — это осознанная работа против нашей страны».

Депутат Госдумы Яна Лантратова вынесла на рассмотрение в Госдуму мультсериал «Гриффины» с его последним эпизодом о Челябинске. В новой серии американского мультсериала герои отправляются в Россию. Челябинск в мультфильме предстает «уральским Чикаго». В нем — разрушенные дома, пьющие жители, а из прессы — газета «Россия вчера». По словам парламентария, в эпизоде был показан «намеренно оскорбительный образ» российского города. Депутат, представляющая Челябинскую область, не хотела бы, чтобы эту серию увидел ее ребенок, пишет «Секрет фирмы».

В 20-й серии 21-го сезона семья Гриффинов приезжает в Челябинск, чтобы найти русских хакеров, взломавших соцсети пса Брайана. В конце Мэг Гриффин венчается с русским хакером Иваном. Также в «Гриффинах» пошутили про девушку из Новосибирска. «Можно вывезти девушку из Новосибирска, но нельзя вывести Новосибирск из девушки», — сказала Мэг.

Яна Лантратова заявила, что художник, конечно, имеет право на свое видение, но в случае с «Гриффинами» художественный образ получился намеренно оскорбительным и не имеющим отношения к реальности:

Такие мультфильмы — это осознанная работа против нашей страны. Это часть информационной войны через художественные произведения.

Депутат выразила надежду, что руководство телеканалов это понимает и ограничит показ «некоторых сюжетов» мультсериала. Ранее жителям России запретили использовать образы из вселенной муми-троллей. Оказалось, что финская компания Moomin Characters, которая владеет всеми правами на муми-троллей и управляется наследниками Туве Янссон, больше не выдает лицензии на использование их образов в РФ.

Госдума уже приступила к ужесточению правил работы с информацией. Обсуждаемые нормы и введение уголовной ответственности приведут к росту цен на услуги операторов связи, онлайн-сервисов и других компаний, чья работа связана с обработкой данных, считают эксперты. Подробнее на DK.RU.