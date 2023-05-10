Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 06.05
76,82
84,90
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

ФИНМАРКЕТ 16 и 17 мая. Как сегодня заработать на недвижимости?

ФИНМАРКЕТ 16 и 17 мая. Как сегодня заработать на недвижимости?
Иллюстрация: СОФПП

Инвестиции для роста бизнеса – одна из центральных тем форума ФИНМАРКЕТ, который состоится в Екатеринбурге 16 и 17 мая.

#НОВОСТИ

Как выбрать и без рисков приобрести подходящий объект недвижимости? Об этом на форуме в секции «Недвижимость для бизнеса: как выбрать и где найти финансы» расскажет Валерия Козлова, президент Уральской палаты недвижимости.  

Участие в форуме ФИНМАРКЕТ бесплатное.

Регистрируйтесь сейчас: https://finmarket.sofp.ru/

ФИНМАРКЕТ 16 и 17 мая. Как сегодня заработать на недвижимости? 1

ФИНМАРКЕТ 16 и 17 мая. Как сегодня заработать на недвижимости? 2Что бизнесмен выигрывает, приобретая недвижимость в собственность?

— Недвижимость — традиционное средство сохранения капитала. Так бизнес формирует собственные активы и страхует себя от рисков расторжения аренды и повышения оплат. При этом, безусловно, важное значение имеет ликвидность объекта.

Как заработать на недвижимости?

— Объект может напрямую приносить доход как арендный бизнес либо способствовать извлечению прибыли: быть местом где ведется торговля или производство. В обоих случаях чем ниже расходы, тем выше доходность.

С рыночной стоимостью все немного сложнее, т.к. она влияет на налог на имущество. Однако при использовании всех льгот и специальных режимов можно минимизировать расходы на владение и содержание объектами, повышая его рыночную стоимость.

Можно ли как-то заранее оценить объект на предмет его будущей инвестиционной привлекательности? 

— Можно и нужно! В городе сформированы планы развития, общие тенденции в коммерческой недвижимости и циклы длятся не один год. Уверенную минимально приемлемую капитализацию точно можно спланировать.

Другие темы секции «Недвижимость для бизнеса: как выбрать и где найти финансы»:

  • Цифровизация рынка недвижимости
  • Финансовые инструменты приобретения недвижимости: бизнес-ипотека и промышленная ипотека
  • Практика реализации проекта в сфере промышленной недвижимости.

Приходите на форум, чтобы узнать, как не прогадать с выбором недвижимости для вложения денег. 

  • 16 мая - МВЦ «Екатеринбург ЭКСПО»
  • 17 мая - ДОМНА, Вайнера, 16

Программа Форума

Форум организует Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) совместно с Правительством Свердловской области и Администрацией Екатеринбурга в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». 

Стратегические партнеры: Екатеринбургский центр развития предпринимательства и «Контур» — экосистема для бизнеса.

 

Читайте также на DK.RU: На форуме «Финмаркет» в Екатеринбурге выступят министр экономики РФ и замредактора РБК.

 

Автор: Татьяна Юстус
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Подготовка Екатеринбурга к 300-летию обошлась в 71,4 млрд руб. Что получил город?Подготовка Екатеринбурга к 300-летию обошлась в 71,4 млрд руб. Что получил город?
  • «Сами наши спасатели уже не справляются»: Средний Урал стал лидером по пожарам«Сами наши спасатели уже не справляются»: Средний Урал стал лидером по пожарам
  • Проекты из Свердловской области, которые делают лучше экологию во всей странеПроекты из Свердловской области, которые делают лучше экологию во всей стране
  • Уникальная архитектура, Жигулевское пиво и знаменитая «Грушинка» — все это СамараУникальная архитектура, Жигулевское пиво и знаменитая «Грушинка» — все это Самара
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.