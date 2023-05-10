ФИНМАРКЕТ 16 и 17 мая. Как сегодня заработать на недвижимости?
Инвестиции для роста бизнеса – одна из центральных тем форума ФИНМАРКЕТ, который состоится в Екатеринбурге 16 и 17 мая.
Как выбрать и без рисков приобрести подходящий объект недвижимости? Об этом на форуме в секции «Недвижимость для бизнеса: как выбрать и где найти финансы» расскажет Валерия Козлова, президент Уральской палаты недвижимости.
Участие в форуме ФИНМАРКЕТ бесплатное.
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Что бизнесмен выигрывает, приобретая недвижимость в собственность?
— Недвижимость — традиционное средство сохранения капитала. Так бизнес формирует собственные активы и страхует себя от рисков расторжения аренды и повышения оплат. При этом, безусловно, важное значение имеет ликвидность объекта.
Как заработать на недвижимости?
— Объект может напрямую приносить доход как арендный бизнес либо способствовать извлечению прибыли: быть местом где ведется торговля или производство. В обоих случаях чем ниже расходы, тем выше доходность.
С рыночной стоимостью все немного сложнее, т.к. она влияет на налог на имущество. Однако при использовании всех льгот и специальных режимов можно минимизировать расходы на владение и содержание объектами, повышая его рыночную стоимость.
Можно ли как-то заранее оценить объект на предмет его будущей инвестиционной привлекательности?
— Можно и нужно! В городе сформированы планы развития, общие тенденции в коммерческой недвижимости и циклы длятся не один год. Уверенную минимально приемлемую капитализацию точно можно спланировать.
Другие темы секции «Недвижимость для бизнеса: как выбрать и где найти финансы»:
- Цифровизация рынка недвижимости
- Финансовые инструменты приобретения недвижимости: бизнес-ипотека и промышленная ипотека
- Практика реализации проекта в сфере промышленной недвижимости.
Приходите на форум, чтобы узнать, как не прогадать с выбором недвижимости для вложения денег.
- 16 мая - МВЦ «Екатеринбург ЭКСПО»
- 17 мая - ДОМНА, Вайнера, 16
Программа Форума
Стратегические партнеры: Екатеринбургский центр развития предпринимательства и «Контур» — экосистема для бизнеса.
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