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«Реактор Филиппенкова», сжигающий отходы, хотят установить на Химмаше

«Реактор Филиппенкова», сжигающий отходы, хотят установить на Химмаше
Иллюстрация: НПП «Динамика»

Общественные слушания о внедрении технологии по утилизации отходов, остающихся в том числе после разлива нефтепродуктов, пройдут в Екатеринбурге 30 мая.

#НОВОСТИ

В Екатеринбурге пройдут общественные обсуждения о внедрении в городе новой технологии по утилизации углеводородсодержащих отходов методом пиролиза — модульно-мобильной установки «Реактор Филиппенкова». Планируется, что слушания состоятся 30 мая.

На сайте «ОВОС: общественные слушания» говорится, что заказчиком проекта в городе является «НПП Динамика», директором и учредителем которой является Елизавета Филиппенкова, совладелец ООО «Екатеринбургинвестстрой», владелец «Специализированный застройщик УК «Краснолесье». Исполнитель — компания «Барс» из Москвы.

Мощности по сжиганию отходов, остающихся в том числе после разлива нефтепродуктов, планируют разместить на территории, прилегающей к административному зданию по ул. Черняховского, 68. Согласно информации инициатора установки оборудования, она не будет образовывать собственных отходов, а фракция, остающаяся в процессе пиролиза, будет использована для дальнейшей переработки.

Предполагается, что в скором будущем технологию будут использовать по всей стране, до 30 июня должно быть оценено воздействие технологии на экологию и окружающую среду. Напомним, изначально бизнес-проект по сжиганию отходов в Екатеринбурге развивал предприниматель Вячеслав Филиппенков, в 2019 г. он получил от горадминистрации и правительства региона награды и благодарственные письма за создание установки по переработке и термической утилизации углеводородсодержащих отходов. НПП «Динамика» на тот момент являлось резидентом инновационного центра «Сколково».

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Автор: Александра Клименко
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