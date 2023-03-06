Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 04.03
75,45
80,04
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Уральская компания первой в России запустит импортозамещающее производство карбида кальция

карбид кальция
карбид кальция. Иллюстрация: wikipedia.org

Завод будет работать в Михайловске, уже с 2024 г. он должен закрыть четверть потребностей рынка страны. Необходимое промышленности и фармацевтике соединение ранее попало в шестой пакет санкций.

#НОВОСТИ

Первое в России производство карбида кальция запустит уральская компания «ПроЛайм». Импортозамещающее высокотехнологичное производство планируется начать уже через год, его наладят при помощи корпорации «Атомстройкомплекс», которая построит в Михайловске Свердловской области завод по производству вещества.

Карбид кальция используется в военно-промышленном комплексе (например, при строительстве флота), металлургической и химической промышленности при производстве пластмасс, каучуков, удобрений. Также он требуется в фармацевтике и косметологии.

Александр Мартюшев, учредитель группы компаний «АТОМ Минерал» и компании «ПроЛайм», рассказал РБК Екатеринбург, что сейчас весь необходимый стране карбид кальция привозят из Казахстана и стран ЕС. В октябре 2022 г. вещество вошло в шестой пакет санкций.

Мы планируем запустить производство, которое закроет четверть потребностей рынка России, — заявил Мартюшев.

В разработку месторождения вложат более 4 млрд руб., часть суммы «ПроЛайм» получила в виде льготного кредита по программе «Проекты развития» от Фонда развития промышленности. Ранее компания уже подвела к месторождению 20-километровую линию электропередачи, построена подстанция. Инфраструктура передана энергетикам, которые запитали от нее ближайшие населенные пункты и предприятия.

В данный момент на месторождении уже идет добыча известняка, работает дробильно-сортировочная фабрика. Производимый известняковый щебень отгружается для строительства федеральной трассы М12. Цех по производству карбида кальция должен быть достроен в IV квартале 2023 г., с 2024-го планируется выпускать около 8 тыс. тонн карбида кальция в год. В будущем планируется возвести у месторождения железнодорожную станцию для отгрузки продукции. На предприятии намерены создать более 300 высококвалифицированных рабочих мест.

Напомним, ранее DK.RU писал, что в Свердловской области создадут технопарк электронной промышленности. В нем будут размещаться компании, занимающиеся радиоэлектроникой и микроэлектроникой, беспилотными системами и робототехникой. На площадке предусмотрят испытательный центр, испытательный полигон, центр коллективного пользования современными CAD-CAM-CAE системами, центр метрологии и сертификации и контрактное производство.

Читайте также: «Географически Екатеринбург расположен крайне удачно». Что будет с логистикой в регионе?

Автор: Александра Клименко
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «Наша концепция строится на анти-унылости». Дмитрий Нисковских — о феномене Сысерти«Наша концепция строится на анти-унылости». Дмитрий Нисковских — о феномене Сысерти
  • Рост зарплат в Свердловской области опережает общероссийские показателиРост зарплат в Свердловской области опережает общероссийские показатели
  • Пять университетов Екатеринбурга вошли в ТОП-10 лучших вузов УралаПять университетов Екатеринбурга вошли в ТОП-10 лучших вузов Урала
  • «Если экономика России перейдет к схеме «все для фронта», то раскурочится очень быстро»«Если экономика России перейдет к схеме «все для фронта», то раскурочится очень быстро»
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.