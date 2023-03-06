Уральская компания первой в России запустит импортозамещающее производство карбида кальция

Завод будет работать в Михайловске, уже с 2024 г. он должен закрыть четверть потребностей рынка страны. Необходимое промышленности и фармацевтике соединение ранее попало в шестой пакет санкций.

Первое в России производство карбида кальция запустит уральская компания «ПроЛайм». Импортозамещающее высокотехнологичное производство планируется начать уже через год, его наладят при помощи корпорации «Атомстройкомплекс», которая построит в Михайловске Свердловской области завод по производству вещества.

Карбид кальция используется в военно-промышленном комплексе (например, при строительстве флота), металлургической и химической промышленности при производстве пластмасс, каучуков, удобрений. Также он требуется в фармацевтике и косметологии.

Александр Мартюшев, учредитель группы компаний «АТОМ Минерал» и компании «ПроЛайм», рассказал РБК Екатеринбург, что сейчас весь необходимый стране карбид кальция привозят из Казахстана и стран ЕС. В октябре 2022 г. вещество вошло в шестой пакет санкций.

Мы планируем запустить производство, которое закроет четверть потребностей рынка России, — заявил Мартюшев.

В разработку месторождения вложат более 4 млрд руб., часть суммы «ПроЛайм» получила в виде льготного кредита по программе «Проекты развития» от Фонда развития промышленности. Ранее компания уже подвела к месторождению 20-километровую линию электропередачи, построена подстанция. Инфраструктура передана энергетикам, которые запитали от нее ближайшие населенные пункты и предприятия.

В данный момент на месторождении уже идет добыча известняка, работает дробильно-сортировочная фабрика. Производимый известняковый щебень отгружается для строительства федеральной трассы М12. Цех по производству карбида кальция должен быть достроен в IV квартале 2023 г., с 2024-го планируется выпускать около 8 тыс. тонн карбида кальция в год. В будущем планируется возвести у месторождения железнодорожную станцию для отгрузки продукции. На предприятии намерены создать более 300 высококвалифицированных рабочих мест.

Напомним, ранее DK.RU писал, что в Свердловской области создадут технопарк электронной промышленности. В нем будут размещаться компании, занимающиеся радиоэлектроникой и микроэлектроникой, беспилотными системами и робототехникой. На площадке предусмотрят испытательный центр, испытательный полигон, центр коллективного пользования современными CAD-CAM-CAE системами, центр метрологии и сертификации и контрактное производство.

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