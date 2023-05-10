Путин отменил визы для граждан Грузии и разрешил полеты в страну

Безвизовый въезд для граждан Грузии в РФ был отменен еще в 2000 г., а в 2019 г. Россия запретила своим авиакомпаниям выполнять пассажирские рейсы в страну.

Россия с 15 мая 2023 г. отменяет визовый режим для граждан Грузии, исключение сделано для тех лиц, кто въезжает в РФ для работы. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на портале правовой информации. Россия ввела визовый режим с Грузией еще в 2000 г., Грузия же отменила визы для россиян в 2012 г. Дипломатические отношения между странами разорваны с 2008 г., после военного конфликта и признания Россией независимости Абхазии и Южной Осетии.

Вместе с тем Путин подписал указ об отмене запрета на воздушные перевозки из России в Грузию. Новый указ, также опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации, отменяет действие указа №287 от 21 июня 2019 г. «Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий».

В 2019 г. пассажирское авиасообщение с Грузией было разорвано в разгар туристического сезона. После этого улететь в страну можно было с пересадкой — обычно через Армению.

В российском МИДе заявили, что отменяют собственную рекомендацию для россиян от 21 июня 2019 г. воздерживаться от поездок в Грузию, но призвали граждан проявлять осмотрительность.

Российские власти задумались над возобновлением прямого авиасообщения с Грузией еще в конце прошлого года, писал DK.RU. Вместе с тем для Тбилиси это будет иметь последствия не только в виде роста туристического потока из России, но и обострением отношений с Евросоюзом, говорил эксперт информационного ресурса Nation.ge Давид Авалишвили.