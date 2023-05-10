Иностранная бытовая техника в России подорожает из-за усложнения поставок

Ужесточение таможенного контроля со стороны Казахстана вынуждает дистрибуторов искать другие каналы поставок. В итоге ввозить технику мировых брендов может стать невыгодно, и потребители ее потеряют.

Российские дистрибуторы бытовой техники начали перемещать каналы поставок в Китай, Кыргызстан и другие страны, после того как в казахстанском правительстве заявили об ужесточении контроля параллельного импорта в РФ, пишет «Коммерсантъ». Как рассказал газете гендиректор логистической компании «Оптималог» Георгий Властопуло, возможности провозить продукцию через Казахстан пока остаются, но ужесточение таможенного контроля привело к удорожанию поставок».

Усложнение логистики может привести к росту цен на 10-12% на импортные товары в России, которые поставляют по параллельному импорту, полагает г-н Властопуло. Вместе с тем, с перекрытием параллельного импорта в РФ через Казахстан усложняются и поставки из Узбекистана, говорит коммерческий директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов. Компания уже снизила закупку техники от LG, Samsung, Bosch, Electrolux и других брендов до минимума из-за повышения закупочной цены. Основные поставки этой техники шли именно из Казахстана и Узбекистана.

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Скорее всего, эти бренды исчезнут с полок магазинов. Потребительский спрос уже сместился в сторону китайской и турецкой бытовой техники, а закупленная по более высокой цене продукция от LG, Samsung, Bosch и др. может оказаться просто неликвидной,— отметил г-н Погудалов.

Товары, предназначенные для рынка ЕАЭС, будет невыгодно возить в Россию из-за существенного подорожания, если Казахстан полностью перекроет транзит поставок техники, говорит источник издания. В таком случае потребители лишатся товаров мировых брендов, ввезенных по параллельному импорту, и выбирать придется из отечественных и китайских товаров.