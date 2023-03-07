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В России образовался избыток крупной бытовой техники на складах

В России образовался избыток крупной бытовой техники на складах
Иллюстрация: Pixabay.com

Излишки продукции возникли из-за ажиотажного спроса весной прошлого года и отказа крупнейшего мирового перевозчика доставлять товары в Россию. Однако снижения цен ждать не стоит.

#РИТЕЙЛ#НОВОСТИ

У производителей и продавцов бытовой техники в России сформировались крупные запасы продукции на складах из-за ажиотажного спроса весной 2022 г., пишет «Коммерсантъ». Тогда компании стали заказывать большие партии техники, опасаясь закрытия каналов поставок и дефицита, но из-за логистических проблем они поступили в РФ только в последние месяцы, говорит руководитель представительства производителя бытовой техники Candy-Hoover Group в России (входит в состав китайской Haier Group) Глеб Мишин.

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Затоваривание возникло из-за решения компании Maersk, крупнейшего морского перевозчика, прекратить доставку грузов в Россию, говорит источник газеты. Скопление бытовой техники действительно наблюдается на рынке, говорит управляющий директор профильного направления «Марвел-Дистрибуции» Дмитрий Левин, который связывает это прежде всего с падением продаж. В то же время по некоторым брендам есть дефицит, поскольку турецкие и китайские фабрики не справляются с объемом заказов, говорит коммерческий директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов. Однако в крупных сетях БТиЭ говорят, что затоваривания не ощущают.

По итогам 2022 г. рынок бытовой техники в РФ вырос до 445 млрд руб. по сравнению с 418 млрд руб. годом ранее, оценивают в Holodilnik.ru. Но в этом году ожидается падение на 10%. При этом в натуральном выражении рынок в прошлом году сократился на 30%, а в этом году может упасть еще на 10%, так как потребители экономят, указывает гендиректор производителя бытовой техники Kuppersberg Дмитрий Шашкин. Продавцы вместе с тем не намерены снижать цены, стимулируя спрос: сначала они предпочтут продать накопленные запасы и одновременно уменьшить объемы заказов на китайских фабриках.

Автор: Андрей Пермяков
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