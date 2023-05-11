Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 11.05
76,69
84,14
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

6 источников денег для вашего бизнеса — на ФИНМАРКЕТЕ 16 мая в ЭКСПО

6 источников денег для вашего бизнеса — на ФИНМАРКЕТЕ 16 мая в ЭКСПО
Иллюстрация: СОСПП

Сколько у вас возможностей получить деньги на развитие бизнеса; куда идти, если банк отказал в кредите и доросла ли ваша компания до выпуска облигаций — главные темы форума.

#НОВОСТИ

16 и 17 мая в Екатеринбурге пройдет всероссийский экономический форум ФИНМАРКЕТ. В числе прочих актуальных тем здесь обсудят возможности финансирования бизнеса. Заявленная тема для дискуссии «Где бизнесу взять деньги». 

В обсуждение включены следующие вопросы:

  • какие инструменты доступны компаниям на разных стадиях развития бизнеса;
  • как банки принимают решение о выдаче или невыдаче кредита и по каким критериям они оценивают предпринимателей;
  • нестандартные инструменты привлечения финансов  лизинг, краудлендинг, акционирование малых предприятий и др.

Организаторы обращают ваше внимание на то, что даннное мероприятие не предполагает переклички рекламных предложений банков и кредитных организаций. Это будет серьезный разговор об актуальных финансовых инструментах и о том, как грамотно ими воспользоваться.

Напомним, что получить билет на ФИНМАРКЕТ-2023 и зарегистрироваться на него можно бесплатно. 

Другие темы секции «Где бизнесу взять деньги» на ФИНМАРКЕТЕ 16 мая:

  • Малый бизнес как драйвер кредитного портфеля. Почему кредитовать малый бизнес — лучшее, что могут делать банки в ближайшие годы.
  • Стоп-факторы при традиционном кредитовании МСП.
  • Лизинг для МСП.
  • Биржевые инструменты привлечения инвестиций для компаний МСП.
  • Кредитный рейтинг для МСП. Что он дает.
  • Краудлендинг для МСП. Кейсы.
  • Акционирование малого и среднего бизнеса. Привлечение финансирования путем продажи привилегированных акций на инвестиционной платформе.
  • Финансовая господдержка: гарантии по кредитам и займы по ключевой ставке.

Все обновления программы форума, информация о том, где припарковаться, пообедать и найти нужный зал, есть в телеграм-канале ФИНМАРКЕТ. Также здесь можно задать вопросы организаторам. Следите за обновлениями программы форума.

Читайте также на DK.RU: ФИНМАРКЕТ 16 и 17 мая. Как сегодня заработать на недвижимости?

Автор: Татьяна Юстус
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Проекты из Свердловской области, которые делают лучше экологию во всей странеПроекты из Свердловской области, которые делают лучше экологию во всей стране
  • Уникальная архитектура, Жигулевское пиво и знаменитая «Грушинка» — все это СамараУникальная архитектура, Жигулевское пиво и знаменитая «Грушинка» — все это Самара
  • «Победа» возвращается на популярное направление со 2 июня«Победа» возвращается на популярное направление со 2 июня
  • «Мы стали первым коммерческим скалодромом на Урале и еще четыре года таковым оставались»«Мы стали первым коммерческим скалодромом на Урале и еще четыре года таковым оставались»
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.