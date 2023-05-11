6 источников денег для вашего бизнеса — на ФИНМАРКЕТЕ 16 мая в ЭКСПО

Сколько у вас возможностей получить деньги на развитие бизнеса; куда идти, если банк отказал в кредите и доросла ли ваша компания до выпуска облигаций — главные темы форума.

16 и 17 мая в Екатеринбурге пройдет всероссийский экономический форум ФИНМАРКЕТ. В числе прочих актуальных тем здесь обсудят возможности финансирования бизнеса. Заявленная тема для дискуссии «Где бизнесу взять деньги».

В обсуждение включены следующие вопросы:

какие инструменты доступны компаниям на разных стадиях развития бизнеса;

как банки принимают решение о выдаче или невыдаче кредита и по каким критериям они оценивают предпринимателей;

нестандартные инструменты привлечения финансов — лизинг, краудлендинг, акционирование малых предприятий и др.

Организаторы обращают ваше внимание на то, что даннное мероприятие не предполагает переклички рекламных предложений банков и кредитных организаций. Это будет серьезный разговор об актуальных финансовых инструментах и о том, как грамотно ими воспользоваться.

Напомним, что получить билет на ФИНМАРКЕТ-2023 и зарегистрироваться на него можно бесплатно.

Другие темы секции «Где бизнесу взять деньги» на ФИНМАРКЕТЕ 16 мая:

Малый бизнес как драйвер кредитного портфеля. Почему кредитовать малый бизнес — лучшее, что могут делать банки в ближайшие годы.

Стоп-факторы при традиционном кредитовании МСП.

Лизинг для МСП.

Биржевые инструменты привлечения инвестиций для компаний МСП.

Кредитный рейтинг для МСП. Что он дает.

Краудлендинг для МСП. Кейсы.

Акционирование малого и среднего бизнеса. Привлечение финансирования путем продажи привилегированных акций на инвестиционной платформе.

Финансовая господдержка: гарантии по кредитам и займы по ключевой ставке.

Все обновления программы форума, информация о том, где припарковаться, пообедать и найти нужный зал, есть в телеграм-канале ФИНМАРКЕТ. Также здесь можно задать вопросы организаторам. Следите за обновлениями программы форума.

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