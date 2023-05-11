6 источников денег для вашего бизнеса — на ФИНМАРКЕТЕ 16 мая в ЭКСПО
Сколько у вас возможностей получить деньги на развитие бизнеса; куда идти, если банк отказал в кредите и доросла ли ваша компания до выпуска облигаций — главные темы форума.
16 и 17 мая в Екатеринбурге пройдет всероссийский экономический форум ФИНМАРКЕТ. В числе прочих актуальных тем здесь обсудят возможности финансирования бизнеса. Заявленная тема для дискуссии «Где бизнесу взять деньги».
В обсуждение включены следующие вопросы:
- какие инструменты доступны компаниям на разных стадиях развития бизнеса;
- как банки принимают решение о выдаче или невыдаче кредита и по каким критериям они оценивают предпринимателей;
- нестандартные инструменты привлечения финансов — лизинг, краудлендинг, акционирование малых предприятий и др.
Организаторы обращают ваше внимание на то, что даннное мероприятие не предполагает переклички рекламных предложений банков и кредитных организаций. Это будет серьезный разговор об актуальных финансовых инструментах и о том, как грамотно ими воспользоваться.
Напомним, что получить билет на ФИНМАРКЕТ-2023 и зарегистрироваться на него можно бесплатно.
Другие темы секции «Где бизнесу взять деньги» на ФИНМАРКЕТЕ 16 мая:
- Малый бизнес как драйвер кредитного портфеля. Почему кредитовать малый бизнес — лучшее, что могут делать банки в ближайшие годы.
- Стоп-факторы при традиционном кредитовании МСП.
- Лизинг для МСП.
- Биржевые инструменты привлечения инвестиций для компаний МСП.
- Кредитный рейтинг для МСП. Что он дает.
- Краудлендинг для МСП. Кейсы.
- Акционирование малого и среднего бизнеса. Привлечение финансирования путем продажи привилегированных акций на инвестиционной платформе.
- Финансовая господдержка: гарантии по кредитам и займы по ключевой ставке.
Все обновления программы форума, информация о том, где припарковаться, пообедать и найти нужный зал, есть в телеграм-канале ФИНМАРКЕТ. Также здесь можно задать вопросы организаторам. Следите за обновлениями программы форума.
Читайте также на DK.RU: ФИНМАРКЕТ 16 и 17 мая. Как сегодня заработать на недвижимости?