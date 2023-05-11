Дефицит российского бюджета за 4 месяца превысил план на весь год. Выровняется ли он?

Нефтегазовые доходы федерального бюджета за январь-апрель рухнули вдвое, расходы, напротив, выросли на четверть и остаются выше сезонной нормы. Годовой дефицит при этом может достигнуть 7 трлн руб.

Доходы федерального бюджета РФ за январь-апрель 2023 г. упали на 22,4% до 7,78 трлн руб. против 10 трлн руб. годом ранее, а расходы, напротив, выросли на 26,3% год к году, до 11,2 трлн руб. по сравнению с 8,86 трлн за первые четыре месяца 2022 г. Такие данные содержатся в предварительной оценке исполнения бюджета за январь-апрель 2023 г., подготовленной Минфином.

Дефицит федерального бюджета достиг 3,42 трлн руб. и превысил запланированный годовой показатель 2,92 трлн руб. По оценке авторов телеграм-канала MMI, расходы по итогам года составят не плановые 29,9 трлн руб., а не менее 33 трлн руб. Доходы же вполне могут дотянуть до ожидавшихся 26 трлн руб. — то есть итоговый дефицит может составить порядка 7 трлн руб.

Это не катастрофа, т.к. пока ещё есть резервы (вот закончатся, будет катастрофа). Но это однозначно может подтолкнуть ЦБ к проведению более жёсткой ДКП, — указывают авторы канала.

Основная причина роста бюджетного дефицита — увеличение расходов почти на 0,8 трлн руб. по сравнению с мартом, они остаются выше сезонной нормы, указывает экономист по России Bloomberg Economics Александр Исаков.

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Нефтегазовые доходы федерального бюджета за январь-апрель рухнули на 52,3%, до 2,28 трлн против 4,78 трлн руб. годом ранее. Впрочем, помощник президента Максим Орешкин еще в конце апреля высказал мнение, что исполнение бюджета выровняется по итогам года.