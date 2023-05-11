К 2025 году в Екатеринбурге снесут две сотни домов

В списках на снос — здания в 1930-50-х годов постройки, расположенные в семи районах столицы Урала. Самые радикальные трансформации ожидают Чкаловский и Октябрьский районы.

Мэр Алексей Орлов обновил программу расселения ветхих и аварийных домов в Екатеринбурге. До 2025 г. в городе снесут 197 зданий, преимущественно двух- и трехэтажных, построенных в 30-50-е гг.

В списке — объекты в семи районах:

Чкаловский район — 47

Октябрьский район — 44

Орджоникидзевский район — 33

Железнодорожный район — 32

Кировский район — 23

Верх-Исетский район — 14

Ленинский район — 4.

Жителей этих домов расселят за счет бюджетных средств. На это потребуется 2 млрд 951 млн 275 тыс. руб. Город вложит 2,26 млрд руб.

Напомним, что в марте 2023 г. мэрия поделилась планами развития города до 2030 г. В них, в частности, фигурирует комплексное развитие территорий: программа охватит 67 площадок с ветхими домами и 30 площадок с нежилой застройкой. Также администрация города собирается выделить больше 13 тыс. га земли под размещение предприятий. Половина из них — новые территории и модернизация существующих производств.