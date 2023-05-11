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К 2025 году в Екатеринбурге снесут две сотни домов

К 2025 году в Екатеринбурге снесут две сотни домов
Иллюстрация: ru.freepik.com

В списках на снос — здания в 1930-50-х годов постройки, расположенные в семи районах столицы Урала. Самые радикальные трансформации ожидают Чкаловский и Октябрьский районы.

#ЖИЛЬЕ#НОВОСТИ

Мэр Алексей Орлов обновил программу расселения ветхих и аварийных домов в Екатеринбурге. До 2025 г. в городе снесут 197 зданий, преимущественно двух- и трехэтажных, построенных в 30-50-е гг.

В списке — объекты в семи районах:

  • Чкаловский район — 47
  • Октябрьский район — 44
  • Орджоникидзевский район — 33
  • Железнодорожный район — 32
  • Кировский район — 23
  • Верх-Исетский район — 14
  • Ленинский район — 4.

Жителей этих домов расселят за счет бюджетных средств. На это потребуется 2 млрд 951 млн 275 тыс. руб. Город вложит 2,26 млрд руб. 

Напомним, что в марте 2023 г. мэрия поделилась планами развития города до 2030 г. В них, в частности, фигурирует комплексное развитие территорий: программа охватит 67 площадок с ветхими домами и 30 площадок с нежилой застройкой. Также администрация города собирается выделить больше 13 тыс. га земли под размещение предприятий. Половина из них — новые территории и модернизация существующих производств.

Автор: Виктория Говорковская
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