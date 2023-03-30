67 заселенных площадок под КРТ, 13 тыс. га под размещение предприятий

Мэрия поделилась планами развития города до 2030 г. В них входит строительство 50 млн кв. м жилья. Потенциальные места под застройку – старые промплощадки и кварталы с ветхим и аварийным жильем.

В Екатеринбурге к 2030 г. под комплексное развитие территорий выставят 67 площадок с домами и 30 площадок с нежилой застройкой. Также администрация города собирается выделить больше 13 тыс. га земли под размещение предприятий. Половина из них — это новые территории и модернизация существующих производств, в перспективе это позволит создать до 200 тыс. рабочих мест. Такие цифры озвучил начальник Главархитектуры Руслан Габдрахманов, выступая с докладом на заседании городской общественной палаты. Об этом пишет 66.RU.

По оценке Габдрахманова, в границах города можно построить примерно 50 млн кв. м нового жилья. Для этого городские власти собираются вовлечь в хозяйственный оборот неэффективные территории: прежде всего неиспользуемые промышленные площадки и кварталы со старым жилым фондом.

К примеру, суммарно за весь прошлый год комиссия по Правилам землепользования и застройки установила в отношении 593,6 га земли зоны, предусматривающие развитие жилой застройки. А кварталы с ветхими и аварийными домами попадут в границы КРТ.

Инструмент КРТ появился в прошлом году. До этого более 30 площадок были вовлечены через инструмент развития застроенных территорий (РЗТ). Те договоры предусматривают более длительный срок действия. А механизм КРТ позволяет быстрее и активнее небольшими площадками застраивать ветхий и аварийный жилой фонд. На пилотных площадках мы отработаем административные процессы, после чего можно расширить программу, — пояснил Руслан Габдрахманов.

В мэрии рассчитывают, что в этом году показатель ввода жилья не опустится ниже рекордного уровня прошлого года, когда в Екатеринбурге возвели почти 1,6 млн кв. м. А потенциально, с учетом одобренных документов территориального планирования, можно построить 2,5 млн кв. м.

Напомним, что свердловские власти снова взялись за проект «ВИЗ-Правобережный». Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов обратился к губернатору Евгению Куйвашеву с предложением создать совет, который будет координировать работу по развитию данного района и объединит представителей государственных и муниципальных структур, бизнеса, архитекторов и урбанистов.

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