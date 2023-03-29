Свердловские власти снова взялись за проект «ВИЗ-Правобережный»

Координировать развитие планировочного района и вести диалог с жителями этой территории будет специальный совет, который объединит всех заинтересованных.

Координировать работу по развитию планировочного района «ВИЗ-Правобережный» должен специальный орган, который объединит представителей государственных и муниципальных структур, бизнеса, архитекторов и урбанистов. С предложением создать совет, который будет заниматься этими вопросами, мэр Алексей Орлов обратился к губернатору Евгению Куйвашеву.

Место уникальное, решения требуются безошибочные. В частности, как обеспечить гармоничное сочетание мегаполиса и красивейшей природы места? Эти и другие вопросы требуют проработки и согласования позиций всех заинтересованных сторон и всего нашего городского сообщества. Евгений Владимирович уже охарактеризовал проект, как «новое дыхание Екатеринбурга». Таким он и должен стать для всех жителей нашего города, — написал Алексей Орлов в своем telegram-канале.

Отметим, район перспективной застройки находится в границах ул. Татищева – Юрия Исламова – Металлургов – набережной Верх-Исетского пруда. Его общая площадь — 600 га.

Планы по обновлению планировочного района обсуждаются давно. Сначала власти планировали построить там городок EXPO-2020 или EXPO-2025 в случае победы в конкурсном отборе на право проведения международной выставки. Площадка рассматривалась в качестве потенциального места строительства «деревни Универсиады» и создания «министерского квартала», куда переедут все министерства областного правительства, которые сейчас разбросаны по центру города.

Последние годы в границах этих улиц шел выкуп земельных участков и расселение частного сектора. Стартовало несколько крупных жилых проектов. В частности, к строительству ЖК «Зеленый остров» рядом с Большим Конным полуостровом приступила «Группа ЛСР». Компания ЛСР возведет 19 жилых домов высотой от 16 до 25 этажей (200 тыс. кв. м жилья). Площадь нового квартала составит 14 га.

По словам Алексея Орлова, сейчас необходимо выработать единую концепцию развития района и построить там новые культурные и спортивные объекты. Ранее DK.RU писал, что началось расширение ул. Татищева до двух полос, чтобы жители обновленного планировочного района могли комфортно добраться до центра города. Кроме этого, в проекте генплана Екатеринбурга до 2045 г. не исключается строительства линии метрополитена от ст. Янтарной в районе «ВИЗ-Правобережный» до Каменных Палаток.