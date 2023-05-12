Туристический сбор в Свердловской области — это абсурд. Почему? Разбираемся с экспертом

«Прагу и Казань сначала сделали красивыми для горожан, а потом туда поехали туристы. У нас все наоборот — командировочные должны финансировать содержание городских парков. Это нелогично и нечестно».

В субъекты РФ направлен проект Федерального закона «О туристическом сборе и внесении изменения в Федеральный закон «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации».

Его суть — в каждом субъекте РФ власти могут ввести так называемый туристический сбор (ТС) и сами установить его размер — до 100 руб. в сутки с гостя (на федеральном уровне уже предлагают повсеместно взимать именно 100 руб., а это максимальная сумма, согласно закона).

Владимир Окуньков, президент Ассоциации малых гостиниц и хостелов, руководитель комитета по туризму ОООМиСБ «Опора России», рассказал DK.RU, есть ли смысл вводить турсбор в Свердловской области — кому он принесет пользу и не сработает ли против нашего региона.

— Цель заявлена благовидная — «настоящий Федеральный закон регулирует правоотношения, связанные с введением туристического сбора в целях развития туристической инфраструктуры. Туристическая инфраструктура — совокупность объектов лечебно-оздоровительного, социально-культурного, физкультурно-спортивного и рекреационного назначения, в том числе парки, скверы, городские леса, бульвары, пляжи, набережные, пешеходные зоны, элементы благоустройства, а также иные объекты, способные удовлетворить духовные и иные потребности туристов, содействовать поддержанию их жизнедеятельности, восстановлению и развитию их физических сил».

Мы с коллегами обсудили данный проект закона и считаем, что в Свердловской области вводить туристический сбор не имеет смысла, да и вообще вредно.

Далее по пунктам.

1. Наш город не туристический, а деловой. По данным Министерства экономического развития, к нам приезжает всего лишь 5% классических туристов (с туристическими целями), а остальные 95% прибывают в командировку и по всяким другим делам (в т.ч. личным связанным с учебой, лечением и т.п.). Им туристическая инфраструктура не нужна, она их почти не интересует (люди приехали дела делать, а не отдыхать, намеченное сделали и скорей домой). Я постоянно вижу таких гостей, пятница — день массового выезда из средств размещения Екатеринбурга (на выходные и праздничные дни заполняемость отелей и хостелов сильно падает, иногда до нуля, как было в эти новогодние праздники).

Вот и получится туристический сбор в нетуристической локации, так? Как-то нелогично, мне кажется.

Я регулярно пишу и говорю, что для развития туризма (завлечения к нам туристов) надо вкладываться в туристическую инфраструктуру, в городскую среду в первую очередь. И добавляю, что если будет в городе красиво, удобно, комфортно, безопасно, то и туристы приедут — сами приедут, даже завлекать не надо (сарафанное радио сработает). Понятно же, что город Прагу, к примеру, строили такой красивой и комфортной не для гостей, а для своих горожан в первую очередь, для себя. И вот теперь отбоя там нет от туристов!

Да что там Прага, самый корректный пример для нас — Казань (с туристами там все хорошо сейчас, в праздники почти все места в отелях заняты, я точно знаю, и с билетами на поезд/самолет непросто в это время).

Нам же предлагают все сделать наоборот — приезжие командировочные должны профинансировать для горожан (местных жителей) и немногочисленных классических туристов возведение и содержание городских парков, скверов, пляжей, «а также иных объектов, способных удовлетворить духовные и иные потребности туристов».

Это абсурд! Это нелогично, нечестно, в конце концов.

Еще факт. Командировочные не посещают такие известные наши турмаршруты, как Бажовские места, гору Белую, Реку Чусовую, Императорский маршрут и т.д. и т.п. Они не за этим приехали в Свердловскую область и конкретно в Екатеринбург!

2. Это налог на бедных. На бедных (небогатых, малоимущих) туристов. А если быть более точным, то это налог на всех постояльцев бюджетных малых средств размещения (МСР), таких как хостелы, малые отели, гостевые дома и т.п. (по сути, ТС — это налог на краткосрочное проживание).

Ну вот сами посудите. И с хостела, и с отеля 4-5 звезд одинаковый платеж (сумма этого сбора). Пример: 100 руб. в хостеле, где стоимость 600 руб./сутки, и 100 руб. с отеля «5 звезд», где цена 6 тыс. руб./сутки. Удорожание проживания в хостеле — на 1/6 (плюс примерно 17%), и удорожание на 1/60 в высокозвездном отеле (+1,7%), гости которого даже не обратят внимания на такую коррекцию. На порядок отличается удорожание для гостя бюджетного средства размещения! На порядок!

Даже в отелях «3-4 звезды», где была цена 3500 руб. в сутки, а стала 3600 руб., никто ничего не заметит, мы уверены.

А вот хостелы будут КАЖДОМУ объяснять, почему проживание стало дороже для него на 17% (это реально так и будет восприниматься постояльцами).

Брать единый турсбор со всех, с любого средства размещения, некорректно (а другое не предусмотрено законом).

Вот еще очень важное замечание: конечно, это налог на проживание в легальных средствах размещения, а в нелегальных «квартирах посуточно» и знать никто не будет про какой-то там турсбор (черный и серый бизнес в этой сфере повсеместно процветают, к сожалению). И клиенты предсказуемо уйдут туда, где будет для них дешевле. Это аксиома!

Легальные МСР потеряют в доходах, когда и так загрузка невысокая. Они и так еле-еле сводят концы с концами, это будет для них еще один удар. Напомню, что ранее все легальные (и только легальные!) средства размещения, в т.ч. МСР и хостелы, обязали каждые три года проходить обязательную классификацию (получать звезды), а процедура эта платная для бизнеса (допрасходы появились). Потом пандемия, отсутствие иностранных туристов и прочие неприятности.

Так вот — черный рынок таким образом получит еще одно искусственно созданное конкурентное преимущество. Кому это надо?

Дело даже не в дополнительных трудозатратах, дело в вероятной потере клиентов (повторюсь), и, как следствие, в доходах. А дальше можно прогнозировать закрытие некоторых легальных МСР, т.е. предложение легальных классифицированных бюджетных средств размещения сократится.

Напомню, что во всех программах, стратегиях развития туризма в СО упоминается о нехватке качественных бюджетных (доступных) средств размещения. И еще, за 2022 год в Екатеринбурге прекратило свою деятельность (ушло с рынка) в три раза больше МСР, чем открылось новых. В первом квартале этого года наблюдается примерно та же картина.

3. Малые средства размещения (МСР) оказываются в худших условиях, чем большие отели. Добавляется работа персоналу: объяснить постояльцу причину допрасходов (наверняка неминуемы конфликты с гостями), оформить документы, принять деньги, вести учет + сдавать отчетность и т.п. (все отдельно от проживания — еще один учет). В п.6 этого проекта ФЗ мы обязаны вести учет и плательщиков ТС, и освобожденных от уплаты (15 категорий граждан РФ не платят, будем разбираться, кто платит, кто нет, требовать всякие справки с синей печатью и т.п. — непродуктивная деятельность добавляется).

А лишних людей нет в МСР, штат оптимально-минимальный, зачастую это семейный бизнес. Это допнагрузка, доптрудозатраты. Это бремя без денег!

Ну и, конечно, нас будет контролировать «уполномоченный госорган», а где контроль (надзор) — там и штрафы, как водится.

Вот и получится, что и так не особо стимулирующий, посредственный предпринимательский климат еще ухудшится для малого бизнеса из сферы гостиничных услуг. А ведь на дворе кризис, как мы знаем.

4. Мы — регион-донор!

Донор в общем смысле — это объект, отдающий что-либо другому объекту. Мы входим в четверть регионов страны, не являющихся в 2023 г. получателями дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности (Приказ Минфина России от 11.11.2022 № 497 «Об утверждении перечней субъектов Российской Федерации в соответствии с положениями пункта 5 статьи 130 Бюджетного кодекса Российской Федерации»)

Другими словами, это значит, что у нас предостаточно денег (собрано налогов), и мы по факту финансово поддерживаем другие регионы страны. А на свои парки, скверы, пляжи, набережные, пешеходные зоны и т.п. денег НЕТ! Осталось только по крупице собирать с командировочных, которым ничего этого не надо. Так себе действо… Позор, да и только, для «третьей столицы»!

Что с этим делать

У нас есть предложение. Правительство СО или ЗакСо СО выходит с законодательной инициативой в ГД РФ и вносит поправку в закон о ТС — туристический сбор не взимается в регионах-донорах, а взимается только в оставшихся дотационных регионах (коих около 75%), у которых нет других источников финансирования туристической инфраструктуры. Это будет логично!

Еще более логично — составить перечень туристических субъектов РФ, проранжировать их по степени развития туризма, другими словами, провести процедуру, очень похожую на классификацию средств размещения и присудить т.н. звезды каждому региону. 5 звезд — это высокотуристический регион (Краснодарский край, например, Крым, Санкт-Петербург и т.д.), а регион без звезд — тот, где туризм особо не развит (Свердловская область, по нашему мнению).

Важное уточнение: речь о массовом въездном туризме граждан из других регионов страны и из-за рубежа с туристической целью и осуществляющих хотя бы одну ночевку в коллективном средстве размещения (однодневные посетители — это другое). Исходя из этой классификации, и принимать закон об обязательном взимании ТС, причем сумма сбора может разниться в зависимости от количества звезд, полученных регионом, что, на наш взгляд, будет вполне оправданно.

5. Понятно, что если закон примут, то фонд будет. И деньги какие-то он соберет. Но мы боимся, что в основном собранные деньги будут потрачены на содержание непосредственно самого фонда — офис, машины, зарплаты, премии и т.п. Вот на это денег хватит, а на большее — вряд ли.

Напомню, что, согласно ФЗ №214, с 2017 по 2024 гг. в Республике Крым, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях, Санкт-Петербурге, федеральной территории «Сириус» проводится эксперимент по развитию курортной инфраструктуры за счет введения платы за пользование курортной инфраструктурой (курортный сбор). Результат, мягко говоря, там неоднозначный (спорный, неочевидный).

Вот и выходит, что достижение заявленной цели под большим вопросом, а кровь малому бизнесу и бюджетным (малоимущим) туристам этот закон попортит точно! Также появится еще одна мотивация для роста теневого бизнеса квартирных средств размещения (квартир посуточно). И зачем все это?

Ранее на DK.RU: «Оленьими ручьями» туристов не заманишь. Такие места в любом регионе есть»