Выплату налогов за самозанятых планируют передать цифровым платформам

Сейчас самозанятые сами платят налоги за доходы, полученные при исполнении работ с помощью онлайн-платформ. Минтруд же предлагает возложить эту функцию на агрегаторы.

Выплату налогов за самозанятых могут возложить на онлайн-платформы, которые выступают посредником между исполнителем заказа и клиентом, например, такие платформы, как «Яндекс», Profi.ru и другие. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на участников обсуждения регулирования платформенной занятости в Госдуме.

Сейчас самозанятые, которые сотрудничают с различными цифровыми платформами и агрегаторами, сами выплачивают налог с полученных доходов, он составляет 4% при оказании услуг физлицам и 6% при выполнении работ для юрлиц. Минтруд же предлагает передать функцию налогового агента площадкам, ФНС уже поддержала эту идею, говорят собеседники газеты. Представитель Минтруда также предлагает внести в перечень прав и обязанностей цифровой платформы занятости осуществление «функции налогового агента по исчислению и уплате налогов с доходов, полученных платформенным занятым».

Читайте также на DK.RU: «Самозанятые — это такая мелочь, с экономическим микроскопом надо смотреть»

Предложение с высокой долей вероятности будет одобрено, но многое зависит от решения налоговой.

По данным ФНС на конец 2022 г., в России 6,5 млн самозанятых. Но далеко не всегда россияне, по сути являющиеся самозанятыми, оформляют свои отношения с работодателем на специальной платформе. В такой форме налогообложения могут быть заинтересованы крупные компании, которые массово сотрудничают с самозанятыми: Wildberries, «Сбермаркет», «Яндекс.Такси».