«Самозанятые — это такая мелочь, с экономическим микроскопом надо смотреть»

«Знаете, сколько приносят в бюджет те, кто на УСН? 4 млрд руб. в городской и более 25 млрд руб. в областной. А один самозанятый — 3,6 тыс. руб. Жуткая разница». Продолжение резонансной темы.

Виталий Калугин, независимый финансовый аналитик:

— Вернемся к теме про самозанятых. Есть ощущение, что она вызвала некий резонанс.

Появились цифры Росстата, что количество людей, занятых в серой экономике, якобы уменьшилось в прошлом году на 1,2 миллиона. Что логично. И вполне коррелирует с ростом числа самозанятых. Плюс уехало много людей.

Почему я назвал это погрешностью? Да на основании цифр.

«Налог на профессиональный доход», так это называется точно, идет 63% в бюджет региона и 37% в ОМС (медицинское страхование). Кто желает — могу прислать КБК (код бюджетной классификации). Как видите, в Пенсионный — ноль рублей, ноль копеек. Также видно, что в муниципальный бюджет тоже ничего. Уж не знаю, склонен ли эти деньги в город слать через субсидии субъект (область). Гадательно.

Но там же крохи. Открываем отчет об исполнении областного бюджета на 1.01.2023. То есть за 2022 год. Смотрим код поступлений в доходной части. Барабанная дробь. 657,447 млн руб. доходов. Как нам заявили власти, на 182,2 тыс. самозанятых. Или, в среднем, налог с одного такого человека — 3600 руб. в год. При ставке 4% (за работу для граждан, услуги для юрлиц — 6%) это означает, что средний самозанятый получает около 7,5 тыс. руб. в месяц. 3600 делим на 4% и на 12 месяцев. Это даже не прекариат, земляки. Это уже люмпены. Ниже прожиточного минимума.

Хорошо. Предположим, что новые 69 тыс. самозанятых пришли и зарегистрировались 30 декабря, то есть налог в прошлом году не платили. Тогда по той же методике каждый из 113,2 тыс. самозанятых, что уже были на начало 2022 г., получал с этой деятельности 12,1 тыс. руб. в месяц. Тоже ниже прожиточного.

В общем, разговоры в пользу бедных. Громкий информационный повод, за которым почти нет финансового наполнения.

Знаете, сколько приносят в бюджет те, кто на УСН (упрощенная система налогообложения)? 4 миллиарда с хвостиком в городской, и более 25 миллиардов в областной. Иными словами, вырастить того, кто будет платить УСН, примерно в 40 раз эффективнее для бюджета, чем одного самозанятого. И намного эффективнее для ПФР, так как те, кто на УСН, что-то платит и в пенсионный. Всего в регионе чуть более 200 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса. Не все из них на УСН, но если бы были все, то это означает, что каждое приносит в бюджет около 125 тыс. руб. в год. А один самозанятый — 3,6 тыс. руб. Жуткая разница.

Еще более выпуклая вещь с НДФЛ. С подоходным. За прошлый год бюджет города получил 13,5 миллиардов подоходного, а бюджет области — почти 153 миллиарда (НДФЛ вообще почти главный бюджетообразующий налог в субъекте). В любом случае, одно новое рабочее место по найму создать примерно в 5 раз выгоднее, чем самозанятого. Так как у самозанятого годовой доход максимум 12 тыс. руб., а средняя зарплата по региону – около 60 тыс. руб.

Подытоживая, приведу вам аналогию. Для понимания, почему динамика самозанятых непоказательна. Никогда не были в деревне? В домах, что держат скотину. Чтобы вырастить корову, надо работать. Даже чтобы вырастить кого поменьше, типа овец или свиней, надо работать. А чтобы вырастить кур, работать почти не надо. Цыпленка из-под несушки забрал и выпустил гулять. Что найдет в траве, то и съест. А если сдохнет, то не жалко. Кто их считает, этих кур? Сами себе предоставлены.

Странно хвастаться, что растут самозанятые. Во-первых, они такая мелочь, что с экономическим микроскопом надо смотреть. А во-вторых, никаких усилий к их увеличению предпринимать не пришлось.

Упирать надо на рост НДФЛ. Это рост «тяжелого» бизнеса. Или рост УСН. Это рост малого и среднего. А лучше — одновременно.

Ранее на DK.RU: Число самозанятых выросло на 69 тыс. человек. И чем тут гордиться? — Виталий Калугин