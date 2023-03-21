Число самозанятых выросло на 69 тыс. человек. И чем тут гордиться? — Виталий Калугин

«Рост самозанятых — это рост прекариата. А у этой социальной страты глобальная проблема. Нет никакой социальной защищенности, вопросы по медицинской страховке. И ноль отчислений в ПФР».

Виталий Калугин, независимый финансовый аналитик:

— Прекариат. Многие из вас уже знают этот слово — вы же читаете деловые СМИ. Очень многие еще его узнают. Хотя строго научному (социологическому и экономическому) изучению этого явления уже лет десять.

Справка Формально говоря, прекариат (нем. Prekariat от англ. precariat ← precarious ← лат. precarium «нестабильный, негарантированный» + пролетариат) — класс социально неустроенных людей, не имеющих полной гарантированной занятости. Прекариат составляют работники с временной или частичной занятостью, которая носит постоянный и устойчивый характер. Для прекариата характерны: неустойчивое социальное положение, слабая социальная защищенность, отсутствие многих социальных гарантий, нестабильный доход, депрофессионализация. Трудовые отношения между прекариатом и работодателем носят название прекаритет.

В прошлую пятницу пришлось дважды давать комментарии на тему «роста числа самозанятых в Свердловской области в 2022 г.». На 61%. Или на 69 тыс. человек.

Как ни странно, люди это рассматривают как хорошую новость. Но давайте вглядимся.

Оформиться «самозанятым» человек может по двум причинам. Вариант первый — хочет обелиться. То есть при наличии каких-то частных умений (ремонтировать машины, делать маникюр и т.д.) не желает делать это подпольно. Похвальная правосознательность. И всего 4% налога. Но, боюсь, что все те, кто этого хотел, уже обелились. Ведь режим самозанятости действует 2,5 года, с осени 2020-го.

Вариант второй. Самозанятость — это условие для сотрудничества с совершенно конкретным работодателем. И в этом случае рост числа таких людей выглядит совершенно логичным. Если оглядеться вокруг: таксисты, курьеры, держатели постоматов и пунктов выдачи Озона, Яндекса или Wildberries — это по большей части самозанятые, Иногда — ИП. И весьма мало — по трудовому договору.

Довольно четко это выясняется буквально на наших глазах. Мы прекрасно помним забастовку курьеров Яндекса. И подробности — откуда и как им начисляются деньги. Годами уже муссируется законодательство про агрегаторов такси, и точно известно, что там почти нет классических трудовых отношений: ИП и самозанятые. Теперь забастовка в Wildberries. И выясняется, что почти все там — частники с договорами гражданско-правового характера (ГПХ) типа оказания услуг. Трудовые отношения практически отсутствуют.

У варианта два есть подварианта.

«Дробление бизнеса». Идет по классической схеме — подмены трудовых отношений на ГПХ. Да, ФНС следит, чтобы людей с трудовых договоров не пересаживали на ГПХ, и, если это произошло с одним и тем же человеком ранее, чем через два года, то может прилететь. И серьезно. Но ведь новых-то людей набирать на ГПХ там, где раньше была штатная единица, никто не запретит. Это невозможно отследить. В городе есть как минимум пять профессиональных консультантов (а в реальности кратно больше, полагаю), которые умеют рассказать бизнесу нюансы перевода штатной численности на отношения с ИП и самозанятыми.

Таким образом, рост самозанятых, вероятнее всего, это рост прекариата. А у этой социальной страты глобальная проблема. Нет никакой социальной защищенности. Пенсий, например. Вопросы по медицинской страховке. Банки не дают кредиты, так как доход неустойчив и в любой момент может исчезнуть, в отличие от дохода по найму. Очевидно, что стаж профессиональной деятельности и трудовые книжки тут тоже не работают. Какой смысл писать, что год проработал таксистом, а потом год бегал курьером?

Самое главное — отношения со стороны работодателя сугубо временные. Тут даже нельзя назвать это «увольнением», коль скоро нет трудового соглашения. «Спасибо, свободен!», — говорит клиент. И с завтрашнего дня доход обнуляется. Как в том же Wildberries.

Самозанятый существует в режиме «волка ноги кормят». В обстановке жесточайшей конкуренции за доходы. Укрепляет ли это социальную ткань общества? Вряд ли. Никакой стабильности, сугубо эгоистические интересы и отсутствие привязанности к локации (сегодня здесь, а завтра там). Уж экономическую ткань точно не укрепляет!

Давайте прикинем. Чтобы получить на руки 1 млн руб. в год, самозанятому нужно заработать 1,04 млн, если он оказывает услуги физическим лицам (4% налог) и 1,065 млн, если юридическим (6% налог). Таким образом, в общество он отдает 40-65 тыс. руб. в год. 2/3 из них идут в бюджет области, 1/3 — в медстрах, в ПФ — ничего. (Именно поэтому совершенно неясно — из каких денег платить самозанятым пенсии, пусть даже минимальные, ведь они не перечисляют в ПФР ни копейки!).

Чтобы получить 1 млн руб. в найме, работодатель заплатит 150 тыс. руб. НДФЛ (85% в бюджет региона, 15% в бюджет муниципалитета, если не ошибаюсь). И около 250 тыс. руб. — только в ПФР. Разница катастрофическая. Поэтому, если самозанятый возник там, где вчера был, а сегодня не стало рабочего места по найму, то бюджет теряет. Много. Но такого исследования не проводится.

Хотя чего уж проще — узнать, чем человек занимался до того, как превратиться в волка-одиночку. Это первый критерий. Рост численности такой самозанятости крайне нездоров. Это прекариат. Не люмпены, но близко.

Второй критерий относится к ИП. Давайте прикинем, сколько заплатит ИП-одиночка, чтобы получить «на руки» миллион в год. На УСН, конечно (одиночки редко выбирают ОСНО). Например, на УСН «6% с дохода». Для получения миллиона «чистыми» надо заработать валовой выручки при действующих ставках взносов около 1,19 млн руб. Это будет примерно 65 тыс. руб. налога в бюджет региона и примерно 125 тыс. руб. в ПФР. Тоже в разы меньше для ПФР, чем при работе по найму. Хотя для бюджета уже почти без разницы — ИП или самозанятый. Отсюда второй критерий. Если вы видите ИП — одиночку без сотрудников и без материальных активов на балансе (недвижимость, оборудование, и т.п.) с режимом УСН «6% от дохода», то это, вероятно, прекариат.

Напоминаю, что бюджет — это социальные блага. Образование, медицина, дороги и т.п. Пользуются все примерно на равных. Но финансируют уже не все, и не на равных.

Подытоживая. «Не все так однозначно» (с). И рост числа самозанятых чаще означает рост прекариата. Новых таксистов и курьеров. Работающих на износ ради прокорма. Здоровый рост малого бизнеса — это рестораны и кафе, это мелкие производства и тому подобное. Где есть активы, есть коллективы. Есть ниши. Остальным я бы гордиться не стал.

Ранее на DK.RU: В Госдуме хотят отменить льготные налоговые режимы для уехавших самозанятых и ИП