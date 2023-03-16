Wildberries начал возвращать сотрудникам списанные из-за штрафов деньги

Маркетплейс решил вернуть работникам часть списанных штрафов после совещания в Госдуме. Сотрудники опасаются, что таким образом Wildberries просто пытается погасить бунт, не меняя политики.

Забастовка в пунктах выдачи Wildberries продолжается, однако после совещания в Госдуме компания вернула сотрудникам часть списанных сумм. Об этом рассказали владельцы пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в нескольких городах. Однако сотрудники считают, что таким образом компания лишь пытается «погасить» протест: быстро успокоить бунтовщиков и вернуть их к работе. Также появилась информация, что руководство Wildberries принялось увольнять сотрудников, участвующих в «бунте».

При этом сотрудник маркетплейса из Реутова рассказал о нападении начальницы, недовольной его участием в забастовке. По словам мужчины, он разместил на двери пункта выдачи информацию о том, что рабочие не будут выдавать товары клиентам до того момента, пока руководство не начнет соблюдать их права. В ответ вышестоящая по должности сотрудница вступила с ним в конфликт.

В самом маркетплейсе сообщили, что решили приостановить начисление штрафов для сотрудников пунктов выдачи заказов (ПВЗ) и доработают систему контроля, нацеленную за предотвращение случаев подмены товаров. В Wildberries утверждают, что активно занимаются проблемой подмены товаров, которая является «крайне чувствительной» для продавцов, сотрудничающих с маркетплейсом, и в последние дни усиливают контроль для предотвращения возможных мошеннических действий:

Wildberries улучшил сервис арбитража по оспариванию начислений за подмену товаров и приостанавливает новые начисления до доработки новой системы контроля подмен. Сейчас были отменены свыше 10 000 некорректных штрафов за подмены товаров, в ближайшее время они будут отражены на балансах ПВЗ.

, в этот день Напомним, 14 марта часть сотрудников ПВЗ Wildberries решила устроить забастовку. Причиной стала новая политика Wildberries: в начале марта компания ввела новую систему штрафов, которая предусматривает, что с сотрудников ПВЗ удержат полную стоимость вещи, если покупателю придет товар с браком или не соответствующий заказанному. На следующий день, 15 марта, некоторые пункты выдачи решили провести забастовку. Как рассказывал DK.RUв этот день не работали 15 ПВЗ по всей стране , два из них относятся к партнерам Wildberries, остальные — к самой компании.

В тот же день онлайн-ритейлер объявил о решении закрыть пункты выдачи «нецивилизованных партнеров». Позже в Госдуме состоялась встреча представителей Wildberries и ПВЗ. По ее итогам, сообщил глава комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг, компания пообещала изучить все претензии и разъяснить вопросы, «которые могли быть в силу непонимания восприняты в штыки».