Wildberries начал возвращать сотрудникам списанные из-за штрафов деньги
Маркетплейс решил вернуть работникам часть списанных штрафов после совещания в Госдуме. Сотрудники опасаются, что таким образом Wildberries просто пытается погасить бунт, не меняя политики.
Забастовка в пунктах выдачи Wildberries продолжается, однако после совещания в Госдуме компания вернула сотрудникам часть списанных сумм. Об этом рассказали владельцы пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в нескольких городах. Однако сотрудники считают, что таким образом компания лишь пытается «погасить» протест: быстро успокоить бунтовщиков и вернуть их к работе. Также появилась информация, что руководство Wildberries принялось увольнять сотрудников, участвующих в «бунте».
При этом сотрудник маркетплейса из Реутова рассказал о нападении начальницы, недовольной его участием в забастовке. По словам мужчины, он разместил на двери пункта выдачи информацию о том, что рабочие не будут выдавать товары клиентам до того момента, пока руководство не начнет соблюдать их права. В ответ вышестоящая по должности сотрудница вступила с ним в конфликт.
Wildberries улучшил сервис арбитража по оспариванию начислений за подмену товаров и приостанавливает новые начисления до доработки новой системы контроля подмен. Сейчас были отменены свыше 10 000 некорректных штрафов за подмены товаров, в ближайшее время они будут отражены на балансах ПВЗ.