Восточное отделение Wildberries присоединилось к всероссийскому бунту пунктов выдачи

В Екатеринбурге в забастовке участвуют по меньшей мере три пункта, в Иркутске — 25 пунктов. Не менее 20 точек Wildberries бастуют в Братске, Усть-Илимске, Ангарске.

С 14 марта десятки пунктов выдачи Wildberries присоединились к забастовке против новой системы штрафов, первые бунты пошли из Москвы. Сегодня, 15 марта, забастовку начинает восток России. По новым правилам Wildberries с владельцев пунктов выдачи удерживают полную сумму товара в случае возврата брака или если не по их вине в посылке оказался другой предмет. Списания за подмены начались 9 марта.

К забастовке присоединились несколько пунктов в Чите, в Забайкальском крае и Бурятии — более 20 пунктов в каждом из регионов. Во Владивостоке — на улицах Ладыгина, Черемуховая, Тухачевского, на Партизанском проспекте, сообщает сайт primamedia.ru. В Благовещенске часть пунктов закрылась раньше времени, а часть работает, но не выдает заказы.

В Екатеринбурге к забастовке присоединились по меньшей мере три пункта, рассказывал DK.RU. В Иркутске — 25 пунктов. В других городах области — Братске, Усть-Илимске, Ангарске — еще примерно 20.

Скандалы, связанные с политикой Wildberries, происходят регулярно. Так, в декабре 2022 г. продавцы, работающие на маркетплейсе, массово жаловались на несоразмерно крупные штрафы. Некоторые предприниматели получили в еженедельном отчете штрафы на сотни тысяч рублей.

По итогам февраля Wildberries впервые уступила Ozon лидерство по новым продавцам. Там число новых пользователей выросло на 63%, а у Ozon — втрое. Компания планомерно ужесточает условия для начинающих селлеров: поднимает тарифы на хранение, регистрацию и логистику.