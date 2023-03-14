Бунт в Wildberries: в Екатеринбурге закрываются пункты выдачи заказов

Таким образом работники отделений выступают против драконовских условий оферты, введенных интернет-магазином в марте. С завтрашнего дня забастовка может охватить всю страну.

С 3 марта Wildberries начал списывать деньги с работников отделений, если туда поступает не тот товар или брак.

Сегодня случился какой-то бунт в Wildberries. Мне весь день звонят и сообщают, что по всему городу сотрудники собственных пунктов выдачи просто встают и уходят домой. Случилось это из-за массовых крупных удержаний не по вине сотрудников. На них повесили долги в 100–200 и даже 500 тысяч, — рассказал владелец партнерских пунктов выдачи заказов (цитата по Е1.ru).

В Екатеринбурге уже закрыты минимум три офиса компании — в центре, на Эльмаше и в районе железнодорожного вокзала.

15 марта забастовка против политики Wildberries может охватить всю страну. В этом случае пункты выдачи заказов не откроются.

Скандалы, связанные с политикой Wildberries, происходят регулярно. Так, в декабре 2022 г. продавцы, работающие на маркетплейсе, массово жаловались на несоразмерно крупные штрафы. Некоторые предприниматели получили в еженедельном отчете штрафы на сотни тысяч рублей.

Напомним, что в марте Минпромторг выставил претензии Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркету» в связи с ростом числа жалоб покупателей из регионов. Претензии к маркетплейсам связаны с нарушением сроков доставки, сложностями с возвратом товаров, нехватки достоверной информации о продукции, нарушением порядка рассмотрения претензий и отказами от продажи.