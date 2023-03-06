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Минпромторг снова выставил претензии Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркету»

Минпромторг снова выставил претензии Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркету»
Иллюстрация: РИА Новости

Региональные власти призвали Минпромторг ввести новые требования к онлайн-площадкам. Ассоциация компаний интернет-торговли считает, что возможные ужесточения создадут «непомерную нагрузку на бизнес».

#НОВОСТИ

Минпромторг обратил внимание на рост числа жалоб покупателей из регионов на крупные маркетплейсы — Wildberries, «Яндекс Маркет», Avito, «Юлу», Ozon и «СберМегаМаркет», сообщает Forbes со ссылкой на письмо директора департамента развития внутренней торговли ведомства Никиты Кузнецова. Претензии к маркетплейсам связаны с нарушением сроков доставки, сложностями с возвратом товаров, нехватки достоверной информации о продукции, нарушением порядка рассмотрения претензий и отказами от продажи. 

В связи с этим региональные власти призвали Минпромторг ввести новые требования к онлайн-площадкам. В частности, в регионах посчитали необходимым обязать маркетплейсы раскрывать информацию, позволяющую «однозначно идентифицировать продавцов». Обязать площадки предоставлять по запросу покупателей товарно-сопроводительную документацию. Запретить односторонний отказ от продажи товаров со ссылкой на технические проблемы, ввести промежуточные счета, оплата с которых будет поступать продавцу только после получения заказа покупателем. Установить ответственность площадок за отсутствие контроля над продавцами и товарами.

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов отметил, что часть проблем  на которые жалуются потребители уже урегулирована законодательством. Возможные ужесточения создадут «непомерную нагрузку на бизнес» и могут привести к «развитию потребительского экстремизма». В прошлом году АКИТ получила около 1700 жалоб и «в подавляющем большинстве все разрешается в досудебном порядке». 

В Wildberries поддержали идею введения промежуточных счетов, но заявили, что дополнительного регулирования маркетплейсов не требуется. В январе Wildberries изменили правила по возврату бракованных товаров. Утверждать заявки от покупателей теперь будут сами продавцы, а в случае несогласия с решением клиенты смогут его обжаловать. Новый функционал проверки товара в ближайшее время будет доступен в личном кабинете в разделе «Проверка товара». В Wildberries отметили, что если покупатели останутся недовольны решением продавца о браке, то они смогут его обжаловать, рассказывал DK.RU.

Автор: Андрей Широков
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