В Wildberries изменили правила по возврату бракованных товаров

Новый функционал в ближайшее время будет доступен в личном кабинете в разделе «Проверка товара», утверждать заявки от покупателей теперь будут сами продавцы.

Wildberries нашел способ заработать на клиентах, изменив правила по возврату бракованных товаров. Утверждать заявки от покупателей теперь будут сами продавцы, а в случае несогласия с решением клиенты смогут его обжаловать. Новый функционал проверки товара в ближайшее время будет доступен в личном кабинете в разделе «Проверка товара». В Wildberries отметили, что если покупатели останутся недовольны решением продавца о браке, то они смогут его обжаловать.

Как сообщила пресс-служба компании, нововведения сделают сервис более удобным и функциональным как для покупателей, так и для предпринимателей. В перспективе продавцы также смогут совместно с клиентами определять размеры компенсаций за товары в зависимости от конкретной ситуации и состояния товара, что позволит продавцам управлять своим ассортиментом, а также напрямую взаимодействовать с потребителями и увеличивать их лояльность и приверженность своему бренду, говорится в сообщении.

В конце прошлого года Wildberries оштрафовала десятки продавцов за фальшивые габариты товаров. В Wildberries утверждают, что продавцы случайно или намеренно занижали габариты своих товаров, чтобы получить более низкие тарифы на логистику. Однако на складе товары выборочно измеряют и отправляют по фактическим размерам, а продавцу выставляется доплата. Некоторые продавцы утверждают, что получили нелегитимные штрафы на сотни тысяч рублей, рассказывал DK.RU.