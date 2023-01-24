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В Wildberries изменили правила по возврату бракованных товаров

В Wildberries изменили правила по возврату бракованных товаров
Иллюстрация: pro.rbc.ru

Новый функционал в ближайшее время будет доступен в личном кабинете в разделе «Проверка товара», утверждать заявки от покупателей теперь будут сами продавцы.

#МАРКЕТПЛЕЙСЫ#НОВОСТИ

Wildberries нашел способ заработать на клиентах, изменив правила по возврату бракованных товаров. Утверждать заявки от покупателей теперь будут сами продавцы, а в случае несогласия с решением клиенты смогут его обжаловать. Новый функционал проверки товара в ближайшее время будет доступен в личном кабинете в разделе «Проверка товара». В Wildberries отметили, что если покупатели останутся недовольны решением продавца о браке, то они смогут его обжаловать.

Как сообщила пресс-служба компании, нововведения сделают сервис более удобным и функциональным как для покупателей, так и для предпринимателей. В перспективе продавцы также смогут совместно с клиентами определять размеры компенсаций за товары в зависимости от конкретной ситуации и состояния товара, что позволит продавцам управлять своим ассортиментом, а также напрямую взаимодействовать с потребителями и увеличивать их лояльность и приверженность своему бренду, говорится в сообщении. 

В конце прошлого года Wildberries оштрафовала десятки продавцов за фальшивые габариты товаров. В Wildberries утверждают, что продавцы случайно или намеренно занижали габариты своих товаров, чтобы получить более низкие тарифы на логистику. Однако на складе товары выборочно измеряют и отправляют по фактическим размерам, а продавцу выставляется доплата. Некоторые продавцы утверждают, что получили нелегитимные штрафы на сотни тысяч рублей, рассказывал DK.RU.

Автор: Андрей Широков
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