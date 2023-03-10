Компания Wildberries впервые уступила Ozon лидерство по новым продавцам

По итогам февраля число продавцов у Wildberries выросло на 63%, а у Ozon — втрое. Компания планомерно ужесточает условия для начинающих селлеров: поднимает тарифы на хранение, регистрацию и логистику.

В Ozon сообщили, что по итогам девяти месяцев 2022 г. база активных продавцов маркетплейса выросла втрое год к году. Рост в компании объяснили запуском ряда программ поддержки новых участников, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Tinkoff Data. Аналитики компании подсчитали, что в январе 2023 г. доля начинающих селлеров в Wildberries составила 41% против 76% в августе 2022 г. У Ozon, по тем же подсчетам, показатель вырос с 16% до 47%. Свои продажи на AliExpress, «Яндекс Маркете», KazanExpress и «СберМегаМаркете» начали 12% продавцов.

Введенная Wildberries полгода назад комиссия для регистрации новых продавцов оттолкнула часть начинающих селлеров от работы с маркетплейсом. Напомним, в сентябре маркетплейс ввел взнос за регистрацию для новых продавцов в размере 10 тыс. руб., а позже поднял сумму до 30 тыс. руб. СЕО сервиса аналитики маркетплейсов Moneyplace Дмитрий Ермолаев добавляет, что Wildberries ужесточает условия для начинающих селлеров, увеличивая тарифы на хранение продукции и логистику. Таким образом, полагает он, компания дает понять, что ей интереснее работать в основном с крупными продавцами.

В то же время в Wildberries с подсчетами аналитиков не согласны и называют информацию о сокращении числа новых продавцов «не соответствующей действительности». В компании говорят, что прирост продавцов на маркетплейсе существенно опережает другие площадки, а прирост новых селлеров у конкурентов объясняют низкой базой. Впрочем, в Moneyplace с октября 2022 г. наблюдают стагнацию количества активных селлеров на Wildberries, а в конце января 2023 г. отмечали отток продавцов в пределах 4%. По подсчетам сервиса, по итогам февраля число продавцов у Wildberries выросло на 63%, а у Ozon — втрое.

Несмотря на сокращение доли новых селлеров, Wildberries в целом остается наиболее популярным маркетплейсом среди предпринимателей, хотя ее доля по общему числу продавцов снизилась за 2022 год. «Надо отметить, что к концу 2022 г. около 20% продавцов на маркетплейсах вели бизнес на нескольких площадках»,— уточняет директор Tinkoff eCommerce Илья Кретов.

Президент Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов подчеркивает, что конкуренция между участниками рынка всегда была высокой, и лидер по числу продавцов «еще не раз может смениться». Исполнительный директор Oborot.ru Иван Кургузов также считает, что другие маркетплейсы сегодня имеют шансы увеличить количество селлеров за счет замедления роста их числа у Wildberries. Однако, указывает эксперт, если конкуренты действительно продолжат наращивать количество новых селлеров, то Wildberries может изменить общую стратегию развития.

Минпромторг обратил внимание на рост числа жалоб покупателей из регионов на крупные маркетплейсы — Wildberries, «Яндекс Маркет», Avito, «Юлу», Ozon и «СберМегаМаркет», рассказывал DK.RU со ссылкой на письмо директора департамента развития внутренней торговли ведомства Никиты Кузнецова. Претензии к маркетплейсам связаны с нарушением сроков доставки, сложностями с возвратом товаров, нехваткой достоверной информации о продукции, нарушением порядка рассмотрения претензий и отказами от продажи.