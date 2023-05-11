В России готовят законопроект о самоцензуре для цифровых платформ

Такие сервисы, как «Яндекс.Музыка», должны будут модерировать свое содержание и самостоятельно удалять контент, который нарушает закон, говорит депутат Александр Хинштейн.

В России разработают законопроект, согласно которому цифровые платформы должны будут модерировать свое содержание по аналогии с соцсетями и самостоятельно удалять все, что нарушает закон. Об этом сообщил депутат Госдумы, председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Он отметил, что подписчики регулярно пишут ему о «появлении на «Яндекс.Музыке» откровенно русофобских и экстремистских композиций».

Конечно, все эти сигналы я немедленно пересылаю в Роскомнадзор, который и сам ведет собственный мониторинг. Еженедельно РКН в ручном режиме находит на «Яндекс.Музыка» несколько десятков (!) композиций экстремистского толка, требуя затем от платформы их блокировки, — написал Хинштейн.

По его словам, чтобы закон работал, за его неисполнение будут предусмотрены крупные штрафы. Внести законопроект могут уже в весеннюю сессию.

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