«Чудо в том, что любая песня Цоя всегда актуальна». Ретроспектива и настоящее группы КИНО

Музыканты продолжают дело Виктора Цоя. Сейчас они совершают тур по городам России, где их встречают полные залы. Почему песни Цоя всегда актуальны и когда уже и про него снимут сериал?

10 мая в МТС Live Hall при полном аншлаге прошел большой концерт группы «Кино». Музыканты играли «живьем», голос Виктора Цоя звучал в записи. Каждая песня сопровождалась видеорядом — мультфильмы, сделанные по рисункам Цоя, записи живых выступлений музыканта, любительские клипы группы. Автор видеороликов — Александр Цой, сын знаменитого исполнителя.

Концертный тур возрожденной группы «Кино» в этом году приурочен сразу к двум юбилеям — 60-летию Виктора Цоя и 40-летию самого коллектива. На сцене играли трое музыкантов «Кино» — гитарист Юрий Каспарян, бас-гитаристы Игорь Тихомиров и Александр Титов (он был в первом составе группы, позже ушел в «Аквариум»).

Слева направо: Юрий Каспарян, поклонница группы «Кино», Игорь Тихомиров, Александр Титов

За несколько часов до выступления они дали небольшую пресс-конференцию, где журналисты успели задать музыкантам несколько животрепещущих вопросов, сформированных повесткой дня. Например, как все было, когда большинство из присутствующих еще ходило под стол пешком, снимут ли когда-нибудь про легендарную группу хороший фильм, будут ли музыканты писать новые песни либо продолжат работать со старым материалом.

Слева направо: Александр Цой, Юрий Каспарян

Как вам современные фильмы про музыкальные группы? Поступали ли предложения снять про вас фильм?

Александр Цой:

— Смотрите в чем дело, музыкальные группы сами про себя не снимают фильмы. Фильмы снимают киностудии по заказу продюсеров. Теоретически они, конечно, ничего не могут снять про группу «Кино» без нас. Поэтому да, к нам периодически обращаются, но проблема в том, что пока никто не написал достойный сценарий. Мы прочитали уже много. Ждем хороший.

Вам понравился кинофильм Кирилла Серебренникова «Лето» о Викторе Цое?

Александр Цой:

— В аннотации к фильму говорилось, что он рассказывает об эпохе 1980-х, об атмосфере того времени и об этих конкретных людях… Это полная ерунда. Фильм совершенно неправильно был позиционирован с самого начала.

Мне кажется вообще ошибкой было привязывать его к реальным персонажам. Если бы он был сказкой, где бы персонажи и их прототипы только угадывались, тогда другое дело.

Но там же и так много было выдуманного в фактуре, зачем было привязываться к историчности, достоверности… Именно это вызвало у всех раздражение. Потому что фильм не про это, он не похож на восьмидесятые, люди не похожи на себя. Эта привязка играет не на руку фильму, а против него…

Кого вы видите на концертах? Какой возраст? Какие сейчас ваши фанаты?

Игорь Тихомиров:

— То, что мы сейчас видим в зале — это совершенно разнообразная публика. Бабушки с дедушками приводят внуков. В передних рядах, конечно, молодые, студенты. Но когда свет в зале зажигается, то чем дальше, тем больше видно людей взрослых… В районе сидячих мест, конечно же.

Вас просят из зала петь какие-нибудь конкретные песни, какие?

Юрий Каспарян:

— Это технически невозможно. Так все налажено, что поменять местами парочку песен очень сложно. У нас же полностью синхронизированы свет, звук и видео. Любое изменение программы требует тщательной предварительной подготовки.

Были ли у вас когда-либо конфликты с соседями, когда вы репетировали дома? Мы видели ваши репетиции в записи… Вы там не на базе, а в чьей-то квартире.

Юрий Каспарян:

— Да, были такие репетиции на самом деле. Это происходило дома у Георгия Гурьянова. Где у нас и была база, если можно так сказать. Там мы записали альбом «Группа крови», кстати. Родители Георгия относились к репетициям благосклонно. Мы их очень редко видели, иногда они звали нас питаться.

Соседи, естественно, жаловались, но благодаря родителям Георгия, точнее, их связям в местном отделении милиции, им не удалось нас заткнуть.

Александр Цой:

— Ну почему же вы не забронировали хорошую точку через приложение на айфоне?

Известны случаи задержания музыкантов в те времена, можете вспомнить что-нибудь?

Юрий Каспарян:

— Я вспомнил единственное столкновение с правоохранительными органами: мы играли в кафе «Метелица» на какой-то творческой встрече московской или питерской рок-тусовки. Уже правил Горбачев, была перестройка и гласность, и вдруг нам отрубают электричество, пытаясь таким образом завершить мероприятие. Просто этот клуб тогда был оплотом КПСС.

Александр Титов:

— Вокруг нас клубились КГБ-шные персонажи и мы их всех знали в лицо. После концерта отбирали кассеты с записями. Приходилось импровизировать, спасая пленки. За нами следили. Мы писали объяснительные. Сейчас они иногда всплывают…

В годы, когда «Кино» выступала активно, никто не знал, как достать ваши пластинки, масштабной дистрибуции не было, но известность была — как это?

Александр Титов:

— В 1985 г. я тиражировал пленки дома. Альбом «Ночь», альбом «Это не любовь». Продавал их по рублю за пленку. Такой был мой навар.

Юрий Каспарян:

— Тогда был сильно распространен самиздат. Были те, кто выпускал без разрешения. Один из режиссеров стащил альбом «Группа крови» и продал его московским распространителям. И в итоге, когда Виктор Цой поехал в Москву сниматься в «Игле», там из каждого ларька играла «Группа крови».

Как вы зарабатывали?

Игорь Тихомиров:

— У каждого была какая-то работа. Я работал в котельной. Работа не пыльная — два часа в день, сутки через шестеро. Всем приходилось трудоустраиваться, чтобы не было статьи за тунеядство.

Зарабатывали кто чем, были квартирники, за которые платили наличными на руки. Когда мы стали ездить в туры, к тому времени все уже работали в концертных организациях, получали тарификацию по 11 руб. за концерт.

Песни Виктора Цоя всегда актуальны, как будто бы он что-то предвидел, какая из них подходит под описание наших дней, по-вашему?

Все музыканты:

— Много можно взять. Чудо в том, что любая. В этом и прикол. «Мы все тяжело больны» — всегда актуально.

Когда вы писали эти песни, что вы слушали, чем вдохновлялись?

Юрий Каспарян:

— Вся поп-музыка — это творческая переработка ранее прослушиваемого. Виктор Цой слушал очень много поп-музыки: The Smith, Joy Division, Duran Duran, The Cure.

Юрий Каспарян с поклонником

У вас вышел сборник обновленных песен, будут ли новые песни? Не реставрированные?

Юрий Каспарян:

— Материала еще много и нам есть над чем поработать. Тем более, технологии развиваются и позволяют сейчас работать с изображениями и звуком.

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