Росбанк открывает бесплатную обучающую программу для инклюзивных социальных компаний и НКО

Участниками программы могут стать 24 команды. Они не только в течение 10 месяцев пройдут образовательную программу, но и получат возможность выиграть гранты на развитие. Прием заявок стартовал.

Росбанк и Impact Hub Moscow открывают прием заявок на участие в акселераторе «Начни иначе». Цель шестого набора программы — помочь инклюзивным социальным предпринимателям и НКО обрести устойчивость в постоянно меняющихся условиях. В этом году участниками программы станут команды 24 проектов, которые бесплатно пройдут образовательную программу и получат возможность выиграть гранты на развитие.

Акселератор помогает инклюзивным социальным предпринимателям и некоммерческим организациям выявить зоны роста, проанализировать рынок и найти новые ниши для развития и масштабирования, изучить новые подходы к развитию команды и коммуникации с клиентами и благополучателями. Участники смогут посмотреть на свою операционную деятельность новым взглядом и при необходимости полностью перестроить свою бизнес-модель. Этому будет посвящен новый модуль в программе этого года.

Обучение в «Начни иначе» будет проходить в онлайн-формате в течение 10 недель. Все это время участников будут сопровождать кураторы программы и опытные трекеры, которые помогут систематизировать бизнес-процессы и составить план развития организации.

Подать заявку и принять участие в программе могут не только действующие социальные предприниматели, но и НКО, которые еще только задумываются о предпринимательской деятельности. Важно, чтобы проект реализовывался организацией, имеющей статус юридического лица, или индивидуальным предпринимателем, а его руководитель был совершеннолетним. Работать организация может в любом регионе РФ.

В этом году трекеры программы «Начни иначе» будут фокусироваться на устойчивости организаций в условиях постоянно меняющихся реалий. Сегодня, когда быстрая и продуманная реакция на кризисные изменения стала уже своеобразным гигиеническим минимумом для любого бизнеса, у предпринимателей есть возможность перейти в режим роста и развития и проработать более глубинные процессы внутри компании, которые станут залогом успеха. Сохранение и развитие команды, финансовая стабильность и рост, развитие и масштабирование проектов, новый подход к коммуникационным стратегиям и многое другое. Желаю удачи всем участникам шестого потока акселератора «Начни иначе», — отметила Елена Кожадей, директор департамента коммуникаций и рекламы Росбанка.

«Один из критериев участия — работа организации с инклюзией, и мы максимально широко трактуем это понятие. Участники программы «Начни иначе» могут заниматься не только улучшением качества жизни людей с инвалидностью, но и оказанием системной помощи людям старшего возраста, людям в трудной жизненной ситуации или, например, детям с сиротским опытом. Так мы, с одной стороны, помогаем увеличивать вклад в решение проблем людей из очень разных уязвимых групп, а с другой — создаем такие условия, в которых участники могут не только примерить на себя опыт коллег из других регионов, но и посмотреть, как проблемы их целевой аудитории решаются в других сферах», — подчеркивает программный директор Impact Hub Moscow Валерия Завгородняя.

Отправить заявку на участие в акселераторе «Начни иначе» можно на сайте с 11 мая по 11 июня включительно.

Программа «Начни иначе» признана одной из лучших практик в мире, соответствующих целям устойчивого развития ООН. За пять лет работы акселератор получил признание среди экспертов и стал обладателем премий: «Визионеры», «Импульс Добра», «Лидеры корпоративной благотворительности в парадигме устойчивого развития», Finaward и Retail Finance Awards, РСПП «Лидеры российского рынка».

Напомним, мы уже писали о том, что в Екатеринбурге ищет помещение инклюзивная выставка макетов самых знаменитых зданий Екатеринбурга и Свердловской области. Данный проект пока единственный в мире в том смысле, что он позволяет людям с ограниченными возможностями по зрению понять, что такое архитектура.

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