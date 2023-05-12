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Центробанк значительно улучшил экономический прогноз. Но неопределенность остается высокой

Эльвира Набиуллина, председатель ЦБ РФ
Эльвира Набиуллина, председатель ЦБ РФ. Иллюстрация: Пресс-служба Кремля

Во II квартале российская экономика вырастет более чем на 4%, прежде всего за счет внутреннего спроса, ожидает регулятор. Однако точность прогноза остается довольно неопределенной.

#ЭКОНОМИКА#ЦЕНТРОБАНК#НОВОСТИ

Банк России существенно повысил прогнозируемый рост ВВП в 2023 г.: во II квартале он составит 4,2% после спада на 2,3% в I квартале, следует из доклада о денежно-кредитной политике, подготовленном регулятором. Основной движущей силой восстановления экономики в 2023-2024 гг. будет внутренний спрос, в том числе со стороны домохозяйств.

Более высокий уровень потребительской и инвестиционной активности в I квартале, а также сохраняющаяся вблизи минимальных уровней безработица позволяют улучшить прогноз темпов прироста ВВП в 2023 г. до 0,5–2,0% (прежний прогноз: (-1)–(+1)%). Выпуск перейдет к росту раньше, чем ожидалось, — говорится в докладе ЦБ.

ЦБ РФ ожидает, что в 2024 г. экономика продолжит восстанавливаться и уже к концу 2024 г. вернется на уровень IV квартала 2021 г. В 2024–2025 гг. восстановительный импульс в экономической динамике будет постепенно замедляться и к 2025 г. темп прироста ВВП стабилизируется в диапазоне 1,5–2,5%.

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В этом и следующем году экономику будет поддерживать спрос со стороны госсектора, в том числе инфраструктурные проекты и крупные инвестпроекты — в основном компаний с госучастием. Вместе с тем росту частных инвестиций будут мешать ограничения доступа к технологиям, закрытие ряда совместных проектов и ограничения на инвестиционный импорт.

В 2025 г. основная часть адаптационных процессов завершится, инвестиционная активность вернется на свой долгосрочный уровень, ожидает регулятор.

Вместе с тем ЦБ подчеркивает, что неопределенность базового прогноза остается высокой. Регулятор исходит из того, что введенные внешние ограничения на российский экспорт, импорт, инвестиционное и технологическое сотрудничество на среднесрочном горизонте сохраняются. Ограничения, напомним, были введены из-за специальной военной операции России в Украине.

Автор: Андрей Пермяков
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