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«Полагаю, в этом году обойдется без апокалиптических сценариев в экономике»

«Полагаю, в этом году обойдется без апокалиптических сценариев в экономике»
Иллюстрация: Ирина Смирнова

Председатель Совета директоров Альфа-Банка Олег Сысуев — о новой экономической ситуации, цифровизации и о том, что выделяет Свердловскую область среди других регионов.

#СПЕЦПРОЕКТЫ#БАНКИ#БИЗНЕС

Председатель Совета директоров Альфа-Банка Олег Сысуев прилетел в Екатеринбург презентовать новое здание филиала на Горького, 7а. Во время визита он рассказал DK.RU, с какими вызовами столкнулся его банк за последнее время, и как, по его наблюдениям, к новым условиям адаптируется бизнес.

Олег Николаевич, вы прилетели ради знакового для города события — открытия нового филиала банка для сотрудников и фиджитал-отделения для клиентов.

— Да, это действительно наш подарок городу. Новое четырехэтажное здание флагманского офиса в самом центре города прямо на набережной — на ул. Горького, 7а. Здесь находится и филиал для сотрудников, и фиджитал-отделение для клиентов, где сочетаются последние цифровые технологии и необычное свободное пространство. Приходите и посмотрите сами.

Сам филиал площадью 10,5 тыс. кв. м и вмещает 1000 сотрудников. Это комплексный проект, в котором мы воплотили лучшие решения рабочих пространств центрального офиса Альфа-Банка. По сути, за пределами Москвы это единственный такой филиал.

Здесь особый рабочий дизайн с разноформатными зонами для работы и отдыха — работай хоть за столом, хоть на диване, хоть у окна с видом на Исеть. Есть амфитеатры, конгресс-холлы, комнаты с живыми зелеными стенами. И, конечно, фитнес-центр. Настоящий рай для офисных сотрудников.

«Полагаю, в этом году обойдется без апокалиптических сценариев в экономике» 1

Альфа-Банк в числе первых попал под ограничения со стороны Запада после февраля 2022 г. Удалось ли банку к настоящему моменту оправиться от шока?

— По нам новая ситуация ударила сильнее всего, потому что мы — самый вестернизированный банк России. Мы выходили на западный рынок: занимали деньги, в большом количестве выпускали евробонды, хеджировали капитал в долларах. У нас был крупный бизнес по обслуживанию внешнеэкономических контрактов, который приносил неплохой доход.

Несмотря на то что мы попали под все возможные ограничения, мы смогли приспособиться к тяжелейшим условиям, которые нам преподнесла жизнь. А первые месяцы текущего года банк показывает весьма приличный результат — даже лучше, чем в аналогичном периоде 2021-го.

Одним из вызовов, с которым столкнулся банковский сектор, стал поиск альтернатив для международных расчетов. Как вы решили эту задачу?

— Сейчас налаживаем расчеты с Китаем. Оперируем юанем. Также смотрим в направлении Вьетнама, буквально на этой неделе запустили консалтинговый сервис для импортеров и экспортеров обеих стран. Проблема расчетов с западным миром для нас не стоит, поскольку мы не можем оперировать ни долларами, ни евро — как и многие другие банки.

Спрос на расчеты в юанях сейчас растет?

— Растет, но не сумасшедшими темпами. Нужно понимать, что в Китае нас (т. е. российский бизнес — прим. ред.) тоже не очень ждут. Вести бизнес в этой стране непросто, это другой мир и люди с другим менталитетом.

«Полагаю, в этом году обойдется без апокалиптических сценариев в экономике» 2

Все больше банковских услуг переводится в цифру. Корректно ли говорить, что банки становятся полноценными IT-компаниями с банковской лицензией?

— Корректно. И в формальном смысле слова мы были близки к тому, чтобы по определенным госпрограммам наши сотрудники были приравнены к сотрудникам IT-компаний. В Альфа-Банке более 9 тыс. IT-сотрудников.

Сегодня банки конкурируют не только по качеству предоставления универсальных услуг, но и по уровню цифровизации. Мы держимся на верхушке конкурентной борьбы наравне с крупными госструктурами. И во многом потому, что понимаем, что такое современные технологии.

Активно вкладываемся в развитие мобильного банкинга, видя, что все чаще люди используют для решения своих задач телефон. Эта работа ведется не первый год и у меня нет опасений, что политическая ситуация заставит нас отступить назад.

Более того: сегодня на банковский рынок пытаются выйти технологические компании. О создании своих банков задумываются многие ритейлеры — например X5 Group. Но все-таки мне кажется, что это не та дорога, по которой будет развиваться наша индустрия.

Из-за введенных ограничений с российского рынка ушли разработчики программного обеспечения. Как вы замещаете иностранный софт?

— У нас есть специальный комитет, который рассматривает эти вопросы. Насколько я осведомлен, пока у нас хватает стратегического запаса.

Кроме этого, есть другие производители — китайские компании, которые готовы заменить то, что нам необходимо. Пока фундаментальных проблем здесь мы не видим, это не влияет на технологическое развитие банка.

«Полагаю, в этом году обойдется без апокалиптических сценариев в экономике» 3

Поменялось ли поведение ваших корпоративных клиентов за последний год?

— Мы регулярно отслеживаем ситуацию по проблемным задолженностям: у нас есть специальный комитет, который занимается этими вопросами, также работает аудитор. Как ни странно, 2022 год не стал в этом отношении чем-то из ряда вон выходящим — мы не зафиксировали увеличения доли проблемных кредитов ни в корпоративном бизнесе, ни в рознице, ни в малом бизнесе.

В начале прошлого года мы рассматривали разные сценарии того, как будут развиваться события. В итоге год оказался не таким, как мы прогнозировали, а гораздо лучше. Что будет дальше — посмотрим.

Государственный долг сейчас низкий — всего 17% от ВВП. Промышленность работает, бизнес приспособился к изменениям. Пока макроэкономическая ситуация дает основания полагать, что ничего апокалиптического не случится.

Корректно ли говорить, что бизнес стал реже брать кредиты на реализацию инвестпроектов?

— Действительно, сегодня бизнес чаще берет займы на пополнение оборотных средств — для того чтобы закрыть какие-то текущие потребности.

При этом инвестиционная активность бизнеса снижается. Мы видим, какие усилия предпринимают власти, чтобы убедить инвесторов вкладываться в новые проекты внутри страны. Но здесь сложно мотивировать лозунгами и призывами.

Инвестиции — это вопрос доверия, того, как чувствуют себя предприниматели в той или иной территории. Вижу, что у вас, в Свердловской области и Екатеринбурге, инвестируют. Значит, верят и видят перспективы для развития.

Особенности экономики Свердловской области как-то влияют на работу Альфа-Банка в регионе?

— Это регион с большим промышленным потенциалом, с сильнейшим бизнесом. Да, в чем-то он уступает Москве и Санкт-Петербургу, но по сравнению с большинством других регионов развивается очень активно.

Эту динамику видно не только по цифрам в статистических отчетах, но и по тому, как растет и меняется Екатеринбург. Это город, где есть деньги, где жители получают хорошие зарплаты. Как вы знаете, наш слоган — банк для умных и свободных, а в Екатеринбурге много умных и свободных людей. Поэтому самый численный региональный офис Альфа-Банка находится именно в Свердловской области. Кроме того, в этом году во многих областных городах открываются офисы банка. И там нас очень ждут.

Читайте также на DK.RU: Вид на Исеть, спортзал и много зелени: на Урале заработал новый phygital-офис Альфа-Банка

Автор: Елизавета Порошина
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