«Полагаю, в этом году обойдется без апокалиптических сценариев в экономике»

Председатель Совета директоров Альфа-Банка Олег Сысуев — о новой экономической ситуации, цифровизации и о том, что выделяет Свердловскую область среди других регионов.

Председатель Совета директоров Альфа-Банка Олег Сысуев прилетел в Екатеринбург презентовать новое здание филиала на Горького, 7а. Во время визита он рассказал DK.RU, с какими вызовами столкнулся его банк за последнее время, и как, по его наблюдениям, к новым условиям адаптируется бизнес.

Олег Николаевич, вы прилетели ради знакового для города события — открытия нового филиала банка для сотрудников и фиджитал-отделения для клиентов.

— Да, это действительно наш подарок городу. Новое четырехэтажное здание флагманского офиса в самом центре города прямо на набережной — на ул. Горького, 7а. Здесь находится и филиал для сотрудников, и фиджитал-отделение для клиентов, где сочетаются последние цифровые технологии и необычное свободное пространство. Приходите и посмотрите сами.

Сам филиал площадью 10,5 тыс. кв. м и вмещает 1000 сотрудников. Это комплексный проект, в котором мы воплотили лучшие решения рабочих пространств центрального офиса Альфа-Банка. По сути, за пределами Москвы это единственный такой филиал.

Здесь особый рабочий дизайн с разноформатными зонами для работы и отдыха — работай хоть за столом, хоть на диване, хоть у окна с видом на Исеть. Есть амфитеатры, конгресс-холлы, комнаты с живыми зелеными стенами. И, конечно, фитнес-центр. Настоящий рай для офисных сотрудников.

Альфа-Банк в числе первых попал под ограничения со стороны Запада после февраля 2022 г. Удалось ли банку к настоящему моменту оправиться от шока?

— По нам новая ситуация ударила сильнее всего, потому что мы — самый вестернизированный банк России. Мы выходили на западный рынок: занимали деньги, в большом количестве выпускали евробонды, хеджировали капитал в долларах. У нас был крупный бизнес по обслуживанию внешнеэкономических контрактов, который приносил неплохой доход.

Несмотря на то что мы попали под все возможные ограничения, мы смогли приспособиться к тяжелейшим условиям, которые нам преподнесла жизнь. А первые месяцы текущего года банк показывает весьма приличный результат — даже лучше, чем в аналогичном периоде 2021-го.

Одним из вызовов, с которым столкнулся банковский сектор, стал поиск альтернатив для международных расчетов. Как вы решили эту задачу?

— Сейчас налаживаем расчеты с Китаем. Оперируем юанем. Также смотрим в направлении Вьетнама, буквально на этой неделе запустили консалтинговый сервис для импортеров и экспортеров обеих стран. Проблема расчетов с западным миром для нас не стоит, поскольку мы не можем оперировать ни долларами, ни евро — как и многие другие банки.

Спрос на расчеты в юанях сейчас растет?

— Растет, но не сумасшедшими темпами. Нужно понимать, что в Китае нас (т. е. российский бизнес — прим. ред.) тоже не очень ждут. Вести бизнес в этой стране непросто, это другой мир и люди с другим менталитетом.

Все больше банковских услуг переводится в цифру. Корректно ли говорить, что банки становятся полноценными IT-компаниями с банковской лицензией?

— Корректно. И в формальном смысле слова мы были близки к тому, чтобы по определенным госпрограммам наши сотрудники были приравнены к сотрудникам IT-компаний. В Альфа-Банке более 9 тыс. IT-сотрудников.

Сегодня банки конкурируют не только по качеству предоставления универсальных услуг, но и по уровню цифровизации. Мы держимся на верхушке конкурентной борьбы наравне с крупными госструктурами. И во многом потому, что понимаем, что такое современные технологии.

Активно вкладываемся в развитие мобильного банкинга, видя, что все чаще люди используют для решения своих задач телефон. Эта работа ведется не первый год и у меня нет опасений, что политическая ситуация заставит нас отступить назад.

Более того: сегодня на банковский рынок пытаются выйти технологические компании. О создании своих банков задумываются многие ритейлеры — например X5 Group. Но все-таки мне кажется, что это не та дорога, по которой будет развиваться наша индустрия.

Из-за введенных ограничений с российского рынка ушли разработчики программного обеспечения. Как вы замещаете иностранный софт?

— У нас есть специальный комитет, который рассматривает эти вопросы. Насколько я осведомлен, пока у нас хватает стратегического запаса.

Кроме этого, есть другие производители — китайские компании, которые готовы заменить то, что нам необходимо. Пока фундаментальных проблем здесь мы не видим, это не влияет на технологическое развитие банка.

Поменялось ли поведение ваших корпоративных клиентов за последний год?

— Мы регулярно отслеживаем ситуацию по проблемным задолженностям: у нас есть специальный комитет, который занимается этими вопросами, также работает аудитор. Как ни странно, 2022 год не стал в этом отношении чем-то из ряда вон выходящим — мы не зафиксировали увеличения доли проблемных кредитов ни в корпоративном бизнесе, ни в рознице, ни в малом бизнесе.

В начале прошлого года мы рассматривали разные сценарии того, как будут развиваться события. В итоге год оказался не таким, как мы прогнозировали, а гораздо лучше. Что будет дальше — посмотрим.

Государственный долг сейчас низкий — всего 17% от ВВП. Промышленность работает, бизнес приспособился к изменениям. Пока макроэкономическая ситуация дает основания полагать, что ничего апокалиптического не случится.

Корректно ли говорить, что бизнес стал реже брать кредиты на реализацию инвестпроектов?

— Действительно, сегодня бизнес чаще берет займы на пополнение оборотных средств — для того чтобы закрыть какие-то текущие потребности.

При этом инвестиционная активность бизнеса снижается. Мы видим, какие усилия предпринимают власти, чтобы убедить инвесторов вкладываться в новые проекты внутри страны. Но здесь сложно мотивировать лозунгами и призывами.

Инвестиции — это вопрос доверия, того, как чувствуют себя предприниматели в той или иной территории. Вижу, что у вас, в Свердловской области и Екатеринбурге, инвестируют. Значит, верят и видят перспективы для развития.

Особенности экономики Свердловской области как-то влияют на работу Альфа-Банка в регионе?

— Это регион с большим промышленным потенциалом, с сильнейшим бизнесом. Да, в чем-то он уступает Москве и Санкт-Петербургу, но по сравнению с большинством других регионов развивается очень активно.

Эту динамику видно не только по цифрам в статистических отчетах, но и по тому, как растет и меняется Екатеринбург. Это город, где есть деньги, где жители получают хорошие зарплаты. Как вы знаете, наш слоган — банк для умных и свободных, а в Екатеринбурге много умных и свободных людей. Поэтому самый численный региональный офис Альфа-Банка находится именно в Свердловской области. Кроме того, в этом году во многих областных городах открываются офисы банка. И там нас очень ждут.

Читайте также на DK.RU: Вид на Исеть, спортзал и много зелени: на Урале заработал новый phygital-офис Альфа-Банка