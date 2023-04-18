Вид на Исеть, спортзал и много зелени: на Урале заработал новый phygital-офис Альфа-Банка

Главный филиал в Екатеринбурге открылся по новому адресу и в новом формате. Здесь IT-специалисты занимаются импортозамещением, а клиентов и сотрудников встречают по Face ID.

Обновленный главный офис Альфа-Банка на Горького 7А в Екатеринбурге официально открыт. На первом этаже разместился самый большой за пределами Москвы phygital-офис для клиентов. А на втором, третьем и четвертом этажах теперь работают специалисты, которые перебрались из легендарного здания, где когда-то располагался приборостроительный завод.

На церемонию открытия приехал председатель совета директоров Альфа-Банка Олег Сысуев. Он отметил, что главное отличие нового филиала — сочетание современных цифровых технологий и прекрасно подготовленных сотрудников, а между сотрудниками и клиентами «стерты» барьеры:

Вспоминаю, как мы открывали первое здание представительства Альфа-Банка на Арбате. С тех пор существенно изменились технологии, да и люди стали другими. Как вы знаете, наш слоган — банк для умных и свободных. А в Екатеринбурге умных и свободных людей много.

«Что-то подсмотрели у McDonald’s, что-то у Starbucks»

Новое отделение — 250-е в стране и 11-е в Екатеринбурге. Это самый большой phygital-офис за пределами Москвы: он занимает пространство в 400 кв. м, здесь работает 42 сотрудника.

По словам хозяйки офиса — регионального управляющего Альфа-Банка в Свердловской области Елены Разумовской, phygital-формат банк развивает с 2019 г.:

В рамках стратегии развития мы приняли решение создать лучшую сеть в стране. Анализировали мировой опыт и поняли, что ничего подобного на рынке нет. Что-то подсмотрели у McDonald’s, что-то у Starbucks, что-то придумали сами. Стали тиражировать модель развития офисов, которые сочетают физическое присутствие и digital-формат. Да, мы могли уйти в цифру полностью, и на рынке сегодня есть банки, которые работают только онлайн. Но многим клиентам важно иметь возможность поговорить с живым человеком — в наших отделениях она сохранена.

Визуально новое пространство больше напоминает коворкинг: здесь нет привычных стоек и стационарных компьютеров, которые раньше создавали барьеры в общении. Елена Разумовская признается: когда Альфа-Банк открывал первый phygital-офис в Екатеринбурге на ул. Родонитовой, некоторые посетители даже принимали его за кафе и выражали недоумение — как банк может работать в таком формате?

Оказалось, что отсутствие перегородок во многом упрощает жизнь клиентам. В отделениях такого формата внедрена система распознавания лиц на входе, которая помогает банку в автоматическом режиме идентифицировать человека, который ранее сдал свои биометрические данные. Когда в отделение заходит vip-клиент, ему на телефон приходит смс-сообщение с номером талона, а на входе его встречает сотрудник, которого выбрала система.

Для клиентов, которые не относятся к этой категории, установлен терминал электронной очереди — номер талона приходит на телефон. Посетителей, сдавших свои биометрические данные, также идентифицируют по Face ID.

В отделении на Горького, 7А в открытом пространстве размещена зоны быстрых операций, где оформляются справки и выписки. В полуконфеденциальной зоне оформляются кредиты и ипотеки, открываются вклады. Для vip-клиентов и предпринимателей, которые пришли зарегистрировать свой бизнес, предусмотрены переговорные комнаты. Также в отделении есть vip-банкоматы, где можно пересчитать снятые с карты деньги.

От зон для мозговых штурмов — до собственных террас

Остальное помещение оборудовано для сотрудников банка. Вход в корпоративную зону также происходит по Face ID.

На первом этаже находится фудкорт. Рядом — фитнес-зал, где проходят как индивидуальные, так и групповые тренировки. С помощью специального мобильного приложения сотрудники могут отслеживать загруженность зала и планировать свои занятия в более комфортное время.

На втором этаже — места для сотрудников, которые работают в смешанном режиме. Когда они выходят с удаленки в офис — берут личные вещи в своем шкафчике и занимают свободный стол, а в конце дня убирают их обратно. На третьем этаже работают специалисты, которые взаимодействуют с корпоративными клиентами.

На четвертом этаже работают айтишники. Сегодня это одно из ключевых подразделений банка — специалисты решают задачи импортозамещения и занимаются созданием собственных продуктов, которые позволяют частному банку конкурировать с крупными государственными банковскими структурами, которые тоже активно предоставляют услуги онлайн.

Помимо рабочих мест в open space в здании оборудованы переговорные комнаты, зоны для обучения и мозговых штурмов, места для перекусов. На втором и четвертом этажах есть террасы, где можно подышать свежим воздухом. Особый антураж офисного пространства дополняют зеленые растения и уникальный вид из окна — на набережную Исети.

Банк выходит в лидеры

В церемонии открытия приняли участие представители городской и областной власти, Уральского ГУ Банка России. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов признался, что сам много лет является клиентом «Альфа Банка»:

Я думаю, сильных и свободных в Екатеринбурге больше, чем в Москве, и именно такие люди, в основном, составляют клиентскую базу банка. Всегда радостно открывать новые объекты, особенно — когда они соответствуют самым высоким стандартам и запросам клиентов. Хочу поблагодарить всех причастных к открытию нового офиса. Он стал прекрасным подарком жителям города к 300-летию уральской столицы.

К поздравлениям присоединилась заместитель министра экономики и территориального развития области Татьяна Гладкова — от имени губернатора она пожелала сотрудникам обновленного отделения эффективной работы.

А начальник Уральского ГУ Банка России Рустэм Марданов рассказал, что за последние годы Альфа-Банк существенно нарастил свою долю на рынке Свердловской области:

Сегодня банк занимает третье место по портфелю розничных кредитов (приросли на 23% за год) и ипотек (+40% за год), четвертое место в корпоративном сегменте (+50% за год) и второе место по количеству торгово-сервисных предприятий, подключенных к эквайрингу (+50% за год). Банк развивается не просто активно, но даже агрессивно. Уверен, что новый офис поможем вам предоставлять больше таких услуг.

Читайте также на DK.RU: Елена Разумовская: «Альфа-Банк двигается, опережая время»