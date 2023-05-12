Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 12.05
75,88
82,88
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Путин поручил правительству придумать, как снизить отток россиян из страны

Путин поручил правительству придумать, как снизить отток россиян из страны
Автор фото: Leonardo Miranda. Иллюстрация: Unsplash.com

После начала СВО Россию покинули несколько сотен тысяч человек. Теперь правительству предстоит решить, как сократить миграционный отток населения.

#ЭМИГРАЦИЯ#ПУТИН#НАСЕЛЕНИЕ#НОВОСТИ

Президент Владимир Путин подписал указ об изменениях в Концепцию государственной миграционной политики России на 2019-2025 гг., он опубликован на портале правовой информации. В документе добавлен пункт, связанный с «увеличением миграционного оттока населения Российской Федерации за рубеж» в 2022 г.

В 2022 году под влиянием изменившихся социально-экономических условий увеличился миграционный отток населения за рубеж. В связи с этим требуется принятие дополнительных мер по созданию привлекательных финансовых, социальных и иных механизмов сохранения человеческого капитала, снижения оттока населения РФ за рубеж, — говорится в обновленной Концепции.

В документе говорится также о необходимости «создания условий для возвращения, в том числе из-за рубежа, жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, покинувших в период проведения специальной военной операции места постоянного проживания».

Читайте также на DK.RU: РФ нужно 1 млн мигрантов, чтобы восполнить население. К 2100 г. оно может упасть вдвое

Сколько людей уехали из России и не вернулись после начала специальной военной операции, точно подсчитать невозможно. По данным Росстата, с января по сентябрь 2022 гг. из страны выехали 419 тыс. человек — по сравнению с 202 тыс. за аналогичный период прошлого года. Демографы называли оценки в более чем 500 тыс. человек. В том числе уехали и не вернулись примерно 100 тыс. ИТ-специалистов, это примерно 10% сотрудников отрасли, оценивал глава Минцифры Максут Шадаев

Автор: Андрей Пермяков
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Уникальная архитектура, Жигулевское пиво и знаменитая «Грушинка» — все это СамараУникальная архитектура, Жигулевское пиво и знаменитая «Грушинка» — все это Самара
  • «Победа» возвращается на популярное направление со 2 июня«Победа» возвращается на популярное направление со 2 июня
  • «Мы стали первым коммерческим скалодромом на Урале и еще четыре года таковым оставались»«Мы стали первым коммерческим скалодромом на Урале и еще четыре года таковым оставались»
  • Российская экономика впервые с 2014 г. вошла в десятку экономик мираРоссийская экономика впервые с 2014 г. вошла в десятку экономик мира
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.