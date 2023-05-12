Путин поручил правительству придумать, как снизить отток россиян из страны

После начала СВО Россию покинули несколько сотен тысяч человек. Теперь правительству предстоит решить, как сократить миграционный отток населения.

Президент Владимир Путин подписал указ об изменениях в Концепцию государственной миграционной политики России на 2019-2025 гг., он опубликован на портале правовой информации. В документе добавлен пункт, связанный с «увеличением миграционного оттока населения Российской Федерации за рубеж» в 2022 г.

В 2022 году под влиянием изменившихся социально-экономических условий увеличился миграционный отток населения за рубеж. В связи с этим требуется принятие дополнительных мер по созданию привлекательных финансовых, социальных и иных механизмов сохранения человеческого капитала, снижения оттока населения РФ за рубеж, — говорится в обновленной Концепции.

В документе говорится также о необходимости «создания условий для возвращения, в том числе из-за рубежа, жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, покинувших в период проведения специальной военной операции места постоянного проживания».

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Сколько людей уехали из России и не вернулись после начала специальной военной операции, точно подсчитать невозможно. По данным Росстата, с января по сентябрь 2022 гг. из страны выехали 419 тыс. человек — по сравнению с 202 тыс. за аналогичный период прошлого года. Демографы называли оценки в более чем 500 тыс. человек. В том числе уехали и не вернулись примерно 100 тыс. ИТ-специалистов, это примерно 10% сотрудников отрасли, оценивал глава Минцифры Максут Шадаев.