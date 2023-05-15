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Эрдоган лидирует на президентских выборах в Турции. Но, похоже, второй тур неизбежен

Эрдоган лидирует на президентских выборах в Турции. Но, похоже, второй тур неизбежен
Автор фото: Ahmet Demiroğlu. Иллюстрация: unsplash.com

Действующий президент, который находится у власти 20 лет, пока опережает своего соперника, но с небольшим перевесом. Оба они готовы ко второму туру выборов.

#ВЫБОРЫ#ТУРЦИЯ#НОВОСТИ

В Турции по итогам президентских выборов действующий лидер страны Реджеп Тайип Эрдоган набирает более 49,3% голосов после подсчета 97% голосов, опережая своего оппозиционного соперника Кемаля Кылычдароглу, у которого порядка 44,9%, сообщает государственное информагентство Anadolu. Однако ни один из них пока не смог преодолеть барьер в 50%, необходимый для победы в первом туре. Второй тур голосования должен состояться 28 мая.

Эрдоган, результаты которого пока выглядят лучше, чем предсказывали предвыборные опросы, в обращении к своим сторонникам заявил, что верит в победу в первом туре, но готов к второму.

Мы уже опережаем нашего ближайшего соперника на 2,6 млн голосов. Мы ожидаем, что эта цифра увеличится с официальными результатами, — сказал Эрдоган.

Кемаль Кылычдароглу, в свою очередь, сказал, что победит во втором туре. Он призвал своих сторонников проявить терпение и обвинил партию Эрдогана во вмешательстве в подсчет и сообщение результатов.

Президентские выборы решат не только, кто возглавит Турцию, но и по какому пути она пойдет: вернется ли к более светскому и демократическому пути, как планирует Кылычдароглу, либо будет становиться все более авторитарной державой. От итогов выборов зависит также, как страна будет справляться с высокой инфляцией и как будет выстраивать отношения с Россией, Ближним Востоком и Западом.

Позиции Эрдогана в этом году ослабли из-за кризиса стоимости жизни в Турции: несмотря на высокую инфляцию (порядка 50% в апреле 2023 г.), он сохраняет ключевую ставку на низком уровне (8,5%), вмешиваясь в политику Центробанка. На его позиции повлияло также разрушительное землетрясение на юго-востоке страны в феврале этого года, из-за которого погибло более 50 тыс. человек.

Автор: Андрей Пермяков
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