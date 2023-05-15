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Ювелирный дом CHAMOVSKIKH представит образцы уникальных драгоценных камней

Ювелирный дом CHAMOVSKIKH представит образцы уникальных драгоценных камней
Иллюстрация: Пресс-служба Ювелирного дома CHAMOVSKIKH

Также гости мероприятия познакомятся с особенностями геммологической оценки — узнают, по каким критериям оцениваются драгоценные камни и почему их стоимость может отличаться в разы.

#СПЕЦПРОЕКТЫ#НОВОСТИ

Ювелирный дом CHAMOVSKIKH анонсировал камерные мастер-классы. На них эксперты компании расскажут о тонкостях геммологической экспертизы и продемонстрируют уникальные образцы драгоценных камней и самоцветов Top Color.

Руководитель фирменных салонов CHAMOVSKIKH Лариса Кузьмина подчеркивает: важно разобраться в азах геммологической оценки, чтобы понимать, как качество драгоценных камней влияет на формирование стоимости и инвестиционной привлекательности ювелирного украшения.

В активе ювелирного дома CHAMOVSKIKH находятся поистине уникальные лоты природных рубинов, изумрудов, бриллиантов, александритов, сапфиров, приобретенных на ведущих мировых биржах. Сотрудники салонов проходят обучение в геммологическом центре МГУ, что позволяет им работать с драгоценными камнями премиальных характеристик.

Встречи с экспертами пройдут в закрытом формате в изысканной атмосфере одного из фирменных салонов СHAMOVSKIKH, чтобы каждый участник мог задать свои вопросы и получить детальный ответ. Гости мероприятия смогут узнать, по каким критериям происходит оценка драгоценных камней, какие гарантии дает сертификат и почему стоимость двух бриллиантов равной каратности может в разы отличаться в цене.

Узнать подробности и подтвердить свое участие вы можете в одном из фирменных салонов CHAMOVSKIKH. Не упустите возможность погрузиться в мир геммологии, чтобы приобрести ценные знания и уникальный опыт.

Подать заявку на участие в мастер-классе можно по телефону: 8 800 234 99 22

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Автор: Елизавета Порошина
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