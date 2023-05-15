Спрос на дроны в России вырос на два порядка

Эксперты признают, что часть продаж может быть прямо связана с военными действиями: в зону спецоперации отправляется около 20% всех продаваемых в России дронов.

Продажи беспилотных летательных аппаратов на маркетплейсах в России выросли в 15-20 раз в I квартале 2023 г., пишет «Коммерсантъ» на основе данных аналитической компании Moneyplace. Так, продажи коптеров на Wildberries за год выросли в 20 раз, до 26,7 тыс. штук, на Ozon — в 15 раз, до 17,6 тыс. В разы выросло также количество продавцов квадрокоптеров на маркетплейсах. Представители крупнейших российских маркетплейсов не стали комментировать эти результаты.

Популярнее всего модели для детей и любительской съемки, указывают в Moneyplace. При этом у официальных ритейлеров продажи выросли не так сильно из-за ограниченного выбора устройств, отмечает первый замгендиректора FlyDrone Александр Каниовский. Он считает, что запрет на полеты дронов, введенный в половине регионов РФ, не помешает растущему спросу на устройства: обычно коптеры запускают в парках и других уединенных местах, и полицейских для отслеживания запусков просто не хватит. Штрафы за несогласованные полеты дронов на закрытых территориях растет, но и это не остановит любителей, полагает эксперт.

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Продажи дронов растут в связи с «популяризацией этого товара в СМИ и на телевидении в контексте военной операции», говорит исполнительный директор Moneyplace Дмитрий Ермолаев. Беспилотники покупают, например, для использования в путешествиях внутри страны и за границей.

Эксперты признают, что часть продаж может быть прямо связана с военными действиями: в зону спецоперации отправляется около 20% всех продаваемых в России дронов, отмечает собеседник газеты на рынке.