Российские авиакомпании начали продавать билеты в Грузию

Меньше чем через неделю после отмены запрета на выполнение пассажирских рейсов из России в Грузию первая российская авиакомпания открыла продажу билетов.

Грузия выдала разрешение российской авиакомпании «Азимут» на выполнение рейсов в республику. Компания стала первым с 2019 г. российским авиаперевозчиком, допущенным к полетам в страну.

«Азимут» начнет выполнять полеты по маршруту Москва — Тбилиси — Москва с 19 мая. Стоимость билетов в одну сторону начинается от 200 евро, говорится на сайте перевозчика.

Заявку на выполнение рейсов в Грузию подала также авиакомпания «ИрАэро», в парке которой есть самолеты Superjet, пишет РБК со ссылкой на замгендиректора «ИрАэро» Сергея Крупнова. По его словам, компания намерена выполнять семь рейсов в неделю из Москвы в Тбилиси, и столько же — из Москвы в Батуми.

Пассажирское авиасообщение России с Грузией было разорвано в 2019 г. в разгар туристического сезона из-за политического скандала. После этого улететь в страну можно было с пересадкой.