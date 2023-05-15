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Российские авиакомпании начали продавать билеты в Грузию

Российские авиакомпании начали продавать билеты в Грузию
Автор фото: Georgy Trofimov. Иллюстрация: unsplash.com

Меньше чем через неделю после отмены запрета на выполнение пассажирских рейсов из России в Грузию первая российская авиакомпания открыла продажу билетов.

#АВИАПЕРЕВОЗКИ#НОВОСТИ

Грузия выдала разрешение российской авиакомпании «Азимут» на выполнение рейсов в республику. Компания стала первым с 2019 г. российским авиаперевозчиком, допущенным к полетам в страну.

«Азимут» начнет выполнять полеты по маршруту Москва — Тбилиси — Москва с 19 мая. Стоимость билетов в одну сторону начинается от 200 евро, говорится на сайте перевозчика.

Заявку на выполнение рейсов в Грузию подала также авиакомпания «ИрАэро», в парке которой есть самолеты Superjet, пишет РБК со ссылкой на замгендиректора «ИрАэро» Сергея Крупнова. По его словам, компания намерена выполнять семь рейсов в неделю из Москвы в Тбилиси, и столько же — из Москвы в Батуми.

Пассажирское авиасообщение России с Грузией было разорвано в 2019 г. в разгар туристического сезона из-за политического скандала. После этого улететь в страну можно было с пересадкой.
 
10 мая 2023 г. президент Владимир Путин подписал указ об отмене запрета на воздушные перевозки из России в Грузию, сообщал DK.RU.
Автор: Андрей Пермяков
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