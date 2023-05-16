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ФСБ предложила дать ей право проводить обыски без решения суда

ФСБ предложила дать ей право проводить обыски без решения суда
Иллюстрация: Яндекс.Панорама

Спецслужбы хотят нормализовать обыски домов и автомобилей без санкции суда — для этого будет достаточно постановления одного из руководителей ведомства.

#РЕПРЕССИИ#ФСБ#НОВОСТИ

Федеральная служба безопасности подготовила инструкцию, согласно которой ее сотрудники смогу обыскивать частную недвижимость и транспорт без решения суда и без согласия владельцев. Соответствующая информация опубликована на портале проектов нормативных правовых актов проект, обратила внимание «Парламентская газета». 

Поводом для обыска может стать информация о подготовке противоправного действия, преступниках или событиях, угрожающих национальной безопасности. Сейчас проводить обследования в частном жилище ведомство может только по решению суда и в том случае, если у правоохранительных органов есть информация о противоправном деянии, лицах, готовящих или совершивших его, а также действиях, угрожающих государственной, военной, экономической, информационной или экологической безопасности страны. 

Согласно готовящейся инструкции, ФСБ сможет вскрывать дома без решения суда, для этого будет достаточно постановления руководителя органа безопасности: первого заместителя директора ФСБ, главы департамента или управления, их заместителей или начальников территориальных органов безопасности. Силовики будут обязаны уведомить суд о своих действиях в течение 24 часов.

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Обследование должно проводиться по определенным правилам. Так, сотрудники ФСБ обязаны предъявить собственникам или арендаторам жилья постановление суда или своего руководителя об обыске. В то же время они могут изымать подозрительные документы и предметы, информацию о которым нужно занести в протокол. А если в доме есть нечто, чего там быть не должно, например, незарегистрированное оружие, его должны изъять в любом случае.

Автор: Андрей Пермяков
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