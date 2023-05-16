В институте РАН арестовали третьего ученого за год. Теперь там не понимают, как работать

Сотрудники Института теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича Сибирского отделения Российской академии наук (ИТПМ СО РАН) опубликовали открытое письмо, в котором сообщили об аресте трех выдающихся ученых-аэродинамиков института, пишет РБК. Анатолий Маслов, Александр Шиплюк и Валерий Звегинцев были арестованы по подозрению в государственной измене. Об аресте последнего ранее было неизвестно.

В институте подчеркивают, что они были известны блестящими научными результатами и легко могли найти престижную работу за границей, но оставались в России, проводя исследования мировом уровне и работая с молодежью.

Материалы всех трех уголовных дел закрыты от общества, однако мы знаем из открытых источников, что деяния, за которые наши коллеги могут провести за решеткой все оставшиеся годы жизни, представляют собой то, что во всем мире и в том числе в России, считается просто обязательной составляющей добросовестной и качественной научной деятельности — выступление с докладами на международных семинарах и конференциях, публикация статей в высокорейтинговых журналах, участие в международных научных проектах, — говорится в открытом письме.

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Сотрудники ИТПМ СО РАН подчеркивают, что результаты, которые представляли их коллеги, имеют отношение исключительно к фундаментальной науке, а их материалы не раз проверяла экспертная комиссия института, которая не обнаружила в них сведений ограниченного доступа.

В этой ситуации мы не только боимся за судьбу наших коллег. Мы просто не понимаем, как дальше делать свое дело. С одной стороны, основным показателем качества нашей работы в рамках государственного задания и проектов российских государственных фондов и ведомств является степень представления наших результатов научному сообществу, включая научные публикации и выступления на конференциях. С другой стороны, мы видим, что любая статья или доклад может стать причиной обвинений в государственной измене. То, за что нас сегодня награждают и ставят в пример другим, завтра становится причиной уголовного преследования <…> Самым страшным в данной ситуации является влияние создавшейся атмосферы на научную молодежь. Уже сейчас лучшие студенты отказываются идти к нам работать, а наши лучшие молодые сотрудники уходят из науки. Ряд научных направлений, критически важных для создания фундаментального задела, необходимого для создания аэрокосмической техники будущего, просто закрывается, потому что сотрудники боятся заниматься такими исследованиями, — говорится в письме.

Ученые института аэродинамики просят помочь разобраться в ситуации с их арестованными коллегами. «Научным организациям и их работникам необходимо четкое, основанное на законе понимание, где проходит граница между работой на благо Родины и государственной изменой», — подчеркивают они.