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Екатеринбургскую Плотинку расчистят от аттракционов

Екатеринбургскую Плотинку расчистят от аттракционов
Иллюстрация: DK.RU

На днях из Исторического сквера изгнали три аттракциона «Лопни шарик» и продавцов мороженого. Мэрия нашла решение, препятствующее размещению бизнес-объектов в этой локации.

#НОВОСТИ

Весной правоохранители начали проводить на Плотинке рейды и изымать оборудование у организаторов аттракционов и продавцов мороженого и прохладительных напитков. Последний состоялся 13 мая.

По данным 66.ru, Администрация Екатеринбурга закрепила эту территорию за муниципальным предприятием «Зеленстрой», теперь предприниматели не могут вести здесь бизнес даже легально.   

Возможно, стимулом для принятия мэрией такого решения послужила история с «королем батутов» Максимом Пыцко. Он нашел лазейку в законодательстве, которая позволяла любому человеку взять бесплатно в аренду участок государственной и муниципальной собственности на 49 лет и заниматься там бизнесом. Максим Пыцко получил в пользование 279 участков и поставил батуты на десяти, в том числе в центре Екатеринбурга.

Чтобы остановить Пыцко, свердловским властям пришлось вносить изменение в Постановление № 482-ПП «Об утверждении порядка и условий размещения объектов, виды которых устанавливаются Правительством Российской Федерации, на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов».

Однако этой весной стало известно, что Пыцко нашел очередную лазейку в законодательстве, позволяющую обойти запреты городских властей. Он планировал развернуть торговлю с помощью мобильных ларьков. Стационарные точки продаж необходимо размещать в специально отведенных местах, в противном случае им грозит снос. По мнению бизнесмена, «колеса» помогут обойти это правило.

Автор: Виктория Говорковская
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