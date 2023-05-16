Центробанк предложил проводить IPO компаний, выкупаемых у уходящих нерезидентов

Вывод на биржу компаний, которые покупают у иностранных собственников, покидающих РФ, даст некоторое разнообразие инструментов для инвесторов, а также позволит привлечь компаниям триллионы рублей.

Банк России предлагает сделать обязательным размещение на бирже части акций компаний, которые приобретают у уходящих иностранных собственников по разрешению правительственной комиссии. Как сообщает «Интерфакс», об этом сказала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок 2023». Речь идет, например, о российских подразделениях международных корпораций, которые те продают из-за санкций и СВО. Покупателями чаще всего выступают крупные российские бизнесмены.

У нас по разрешению правительственной комиссии происходят сделки по покупке у иностранных собственников компаний, долей, акций и так далее. И мы считаем, что при такой покупке должно быть обязательство часть акций как минимум вывести на рынок. Это тоже даст некоторое разнообразие инструментов для инвесторов, — рассказала она, добавив, что вопрос обсуждается с правительством.

Также, по словам Набиуллиной, госкомпании, лидеры отраслей должны активнее выходить на рынок, увеличивать долю акций в свободном обращении и привлекать триллионы рублей у инвесторов на рынке, а не жаловаться на высокие кредитные ставки.

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«Не все госкомпании хотят выйти на рынок. Но я считаю это очень важным, я очень поддерживаю эту идею. Проблема нашего финансового рынка — это небольшое число эмитентов, потому что даже отраслевые лидеры не выходят на рынок, узнаваемые именно, в которые могут инвестировать наши граждане. Но даже и те, кто выходят, выходят с очень небольшим пакетом, free-float очень небольшой. Мы считали: увеличение на несколько процентных пунктов free-float может привлечь в эти компании от частных инвесторов триллионы рублей», — считает председатель ЦБ РФ (цитата по РБК).