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Город заплатит за реконструкцию «Колизея» почти 180 млн руб. вместо 9,8 млн

Город заплатит за реконструкцию «Колизея» почти 180 млн руб. вместо 9,8 млн
Автор фото: Алина Шешени. Иллюстрация: екатеринбург.рф

Работы по реконструкции первого кинотеатра в Екатеринбурге начнутся в 2023 г. С 2022 г. в здании «Колизея» базируется коллектив театра «Провинциальные танцы».

#НОВОСТИ

Мэр Алексей Орлов утвердил изменения в постановление об объектах культурного наследия, которые предстоит отремонтировать и приспособить для современного использования до 2025 г. Городские власти смогут перераспределять финансирование между ними.

Так, на реконструкцию здания бывшего кинотеатра «Колизей» потратят 177,9 млн руб. вместо предусмотренных полгода назад 9,8 млн. Работы будут финансироваться из городского бюджета в течение трех лет:

  • в 2023 г. — 6,323 млн руб.;
  • в 2024 г. — 100 млн руб.;
  • в 2025 г. — 70 млн руб.

Примечательно, что бюджет реконструкции может вырасти еще вдвое: по оценке властей, до 300–350 млн руб. Реконструкцию будет проводить компания «Стройка».

Ранее DK.RU сообщил, что работы по реконструкции гостиницы «Исеть» должны сдвинуться с мертвой точки. К осени 2023 г. появится совместное предприятие свердловских властей и компании «Деловой дом на Архиерейской». После этого памятник конструктивизма начнут приводить в порядок.

Автор: Виктория Говорковская
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