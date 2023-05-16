Екатеринбургскому зоопарку подарили анималистические картины уральской художницы

Теперь уральский зоопарк будут украшать портреты львов. Символично, что их вручили в день рождения местной львиной семьи.

В екатеринбургском зоопарке свой общий день рождения отмечает семейство львов: львица Эмма, глава семейства Эрни и их четырёхлетняя дочь Мира. Все трое львов появились на свет в мае.

Гостей зоопарка развлекали аниматоры в ростовых костюмах львов. Специальная экскурсия в екатеринбургский зоопарк была организована для воспитанников нижнетагильского социально-реабилитационного центра. Праздник организован совместно с благотворительным фондом «Жизнь прекрасна», который занимается поддержкой творческих инициатив.

В подарок зоопарку вручили художественную экспозицию из картин с изображением львов известной уральской художницы Екатерины Бессоновой. Торжественную церемонию вручения специально приурочили ко дню рождения львиной семьи.

«Сегодня мы попытались объединить несколько важных мероприятий в один большой праздник и тем самым сделать подарок нашему городу, который в этом году отмечает 300-летний юбилей. В день рождения царя всех зверей мы передаем символичные картины уральской художницы Екатерины Бессоновой в постоянную художественную экспозицию Екатеринбургского зоопарка. Екатерине я хотела бы выразить отдельные слова уважения и восхищения. Своим примером она вдохновляет окружающих и доказывает, что для творчества нет преград. Жизнь Екатерины должна показать: то, что мы порой называем проблемами и поводом для переживаний, подчас всего лишь наши капризы», — рассказала руководитель благотворительного фонда Алёна Мазуркевич.

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