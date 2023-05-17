16 мая ФИНМАРКЕТ посетили 2,5 тыс. человек. Почему он важен для города?

Частный бизнес — ИП и компании — создал в Екатеринбурге больше половины рабочих мест. В Свердловской области 33% компаний — частные, в городе и того больше. Их важно поддерживать в период перемен.

В Екатеринбурге стартовал всероссийский финансовый форум ФИНМАРКЕТ. В первый день на нем выступили экс-министр экономики России, ученый-экономист, д.э.н. Андрей Нечаев, профессиональный трейдер, заместитель главного редактора телеканала РБК, финансист Даниил Бабич и аналитик, стратег Игорь Нагаев. На пленарном заседании ФИНМАРКЕТа эксперты поделились мнением по поводу последствий внедрения цифрового рубля.

На форум приехали представители 65 регионов РФ. В первый день его посетило около 2,5 тыс. человек. Это первое очное мероприятие СОФПП после пандемии. Именно из-за большого количества желающих его было решено провести в ЭКСПО. Об этом рассказал Валерий Пиличев, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства.

«Финансовый форум проходит в очень правильное время, в период глобальной финансовой трансформации, когда у предпринимательского сообщества возникает очень много вопросов. Каким образом дальше развиваться, получать деньги, зарабатывать в периоды перемен. Поэтому если ведущие финансисты поделятся своим видением, может быть, это всем будет полезно», — поделился мнением о важности форума ВадимТретьяков, министр инвестиций и развития Свердловской области.

Евгений Копелян, председатель комитета промышленной политики и развития предпринимательства администрации Екатеринбурга, рассказал, что в Свердловской области действует 207 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса. Из них 124 тыс. работает в Екатеринбурге. Рабочие места, которые создали эти предприниматели, составляют больше половины от всех рабочих мест. Кроме того, еще 86 тыс. человек являются самозанятыми.

Администрация пытается создавать условия для эффективного развития предпринимательства в городе. Я думаю, это задача органов власти любого уровня. Цифры, которые приводили сегодня эксперты, говорят о том, что сегодня доля малого и среднего предпринимательства в ВВП порядка 20% в РФ. В Свердловской области — 33%. В Екатеринбурге — еще выше. 24 мая пройдет конкурс «Предприниматель года города Екатеринбурга», там мы наградим победителей в 12 номинациях. Еще одна номинация — народный выбор. После пройдет форум для бизнеса, где эксперты расскажут об ошибках, которые они в свое время совершили, — добавил Евгений Копелян.

Со всеми мероприятиями, посвященными развитию предпринимательства в Екатеринбурге, можно ознакомиться на сайте, посвященном его юбилею: 300.екатеринбург.рф. Дальнейшую программу форума можно посмотреть здесь.

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