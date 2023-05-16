«СКБ Контур» создаст интернет-банк для предпринимателей

Финтех-направление будет базироваться на инфраструктуре банка «Екатеринбург». Ранее компания выкупила его у города. Сейчас через сервисы «Контура» можно зарегистрировать ИП, открыть счет для бизнеса.

О планах «СКБ Контур» по созданию собственного интернет-банка для предпринимателей сообщил директор финтех-направления Сергей Возчиков.

Мы не хотим сделать просто еще один банк для бизнеса. Мы формируем экосистему, в которой финансы бесшовно встраиваются в текущую деятельность клиента. Таким образом мы можем взаимодействовать с компанией и ее сотрудниками как с единым целым, обслуживая множество бизнес-процессов и закрывая максимум потребностей, — отметил он на форуме «Финмаркет-2023» (цитата по «Ъ»).

Специалисты финтех-направления хотят внедрить банковскую инфраструктуру и сервисы в продукты компании. Бизнес-операции будут бесшовно интегрированы с финансовыми транзакциями: автооплатами после обмена документами при реализации контрактов, оплатами по выставленным счетам и одновременным отражением в учете и т. д.

Банк будет запущен до конца года. Сейчас через сервисы «СКБ Контур» можно зарегистрировать ИП, открыть счет для бизнеса в банке «Екатеринбург» без посещения офиса.

Напомним, что «Банк Екатеринбург» появился 30 лет назад. Инициатором его создания был мэр города Аркадий Чернецкий. ГК «СКБ Контур» купила банк у администрации города в 2022 г.

В интервью DK.RU Аркадий Чернецкий отметил, что очень рад, что банк не ушел на сторону. Что его новым владельцем стала екатеринбургская фирма с превосходной репутацией и четко декларированными целями: