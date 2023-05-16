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«СКБ Контур» создаст интернет-банк для предпринимателей

«СКБ Контур» создаст интернет-банк для предпринимателей
Иллюстрация: DK.RU

Финтех-направление будет базироваться на инфраструктуре банка «Екатеринбург». Ранее компания выкупила его у города. Сейчас через сервисы «Контура» можно зарегистрировать ИП, открыть счет для бизнеса.

#БАНКИ#НОВОСТИ

О планах «СКБ Контур» по созданию собственного интернет-банка для предпринимателей сообщил директор финтех-направления Сергей Возчиков.   

Мы не хотим сделать просто еще один банк для бизнеса. Мы формируем экосистему, в которой финансы бесшовно встраиваются в текущую деятельность клиента. Таким образом мы можем взаимодействовать с компанией и ее сотрудниками как с единым целым, обслуживая множество бизнес-процессов и закрывая максимум потребностей, — отметил он на форуме «Финмаркет-2023» (цитата по «Ъ»).

Специалисты финтех-направления хотят внедрить банковскую инфраструктуру и сервисы в продукты компании. Бизнес-операции будут бесшовно интегрированы с финансовыми транзакциями: автооплатами после обмена документами при реализации контрактов, оплатами по выставленным счетам и одновременным отражением в учете и т. д.

Банк будет запущен до конца года. Сейчас через сервисы «СКБ Контур» можно зарегистрировать ИП, открыть счет для бизнеса в банке «Екатеринбург» без посещения офиса.

Напомним, что «Банк Екатеринбург» появился 30 лет назад. Инициатором его создания был мэр города Аркадий Чернецкий. ГК «СКБ Контур» купила банк у администрации города в 2022 г.

В интервью DK.RU Аркадий Чернецкий отметил, что очень рад, что банк не ушел на сторону. Что его новым владельцем стала екатеринбургская фирма с превосходной репутацией и четко декларированными целями:

В данной ситуации «СКБ-Контур» оказался таким покупателем, о котором можно было только мечтать. И думаю, они сделали мудрый шаг, когда решились на приобретение. Во-первых, это рентабельный бизнес. А во-вторых, у банка существуют все лицензии, которые им необходимы для реализации дальнейших планов.

Автор: Виктория Говорковская
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