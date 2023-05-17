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«Яндекс» меняет концепцию и название для сервиса Delivery Club

«Яндекс» меняет концепцию и название для сервиса Delivery Club
Иллюстрация: kuponoed.ru

Компания увеличит инвестиции в развитие Delivery Club. Кроме еды из ресторанов, новый «Маркет деливери» начнет доставлять также электронику и товары для дома.

#НОВОСТИ

«Яндекс» инвестирует в развитие сервиса доставки еды из ресторанов Delivery Club и полностью меняет название. Напомним, ранее Delivery Club был основным конкурентом собственного сервиса «Яндекса» — «Яндекс Еды». В августе 2022 г. VK объявила о выходе из СП со «Сбером», получив 100% сервиса, а спустя месяц была закрыта сделка, в рамках которой VK (бывшая Mail.ru Group) стала владельцем сервисов «Дзен» и «Новости», которые принадлежали «Яндексу». Теперь «Яндекс» объявил о ребрендинге Delivery Club и смене его названия на «Маркет деливери». 

Сервис «Яндекс Еда» продолжит доставлять из магазинов гастрономию и все, связанное с планированием рациона, и будет развивать сервис оплаты счета по QR-коду «Чек» и сервис корпоративного питания «Ланч Карта».

«Маркет деливери» расширит линейку доставляемых товаров, сообщил представитель пресс-службы «Яндекса». Кроме привычной доставки готовой еды из ресторанов и товаров повседневного спроса, потребители смогут заказывать электронику и товары для дома. 

В развитие сервиса доставки еды из ресторанов Delivery Club вкладывались разные венчурные фонды, с 2014 г. 100% акций сервиса принадлежали немецкой Foodpanda, в 2016 г. Mail.Ru Group приобрела Delivery Club за $100 млн. В декабре 2019 г. сервис вошел в совместное предприятие «О2О Холдинг», созданное Сбербанком и Mail.ru Group. В 2022 го. Delivery Club попал в рейтинг Forbes 30 самых дорогих компаний Рунета  с выручкой $0,315 млрд.

Автор: Андрей Широков
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