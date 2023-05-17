Известное предприятие-экспортер планирует построить вторую очередь в Краснотурьинске

«ЛесКом Развитие» производит палочки для мороженого. Здесь трудится 275 человек. За одну смену они выпускают до 18 тонн продукции. И, видимо, это не предел.

Компания «ЛесКом Развитие» — один из первых резидентов индустриального парка «Богословский» и резидент ТОСЭР Краснотурьинск. Инвестором выступает Kingsun Development Co — первый в Азии и второй в мировом масштабе производитель палочек для мороженого. В настоящее время на предприятии трудятся 275 человек, объем инвестиций составил 259 млн руб.

Как писал DK.RU, впервые компания задумалась о размещении предприятия на территории и региона в 2016 г. Помимо Краснотурьинска рассматривали возможность запуска производства в Иркутской области и на других площадках Среднего Урала.

Но здесь, в Богословском индустриальном парке, оказались самые лучшие условия — и по месту для размещения, и по сырьевой базе, и по налогам, — рассказывал Ян Сунь, представитель инвестора и директор по производству «ЛесКомРазвития».

Источником сырья для компании вступает лесосека рядом с индустриальным парком — древесину заготавливают местные предприниматели. Березовые бревна пропаривают, очищают от коры, нарезают на чубаки. Каждый из них обрабатывают на станке и превращают в рулон шпона, и уже из него нарезаются палочки.

Как сообщили в департаменте информполитики, ранее предприятие выпускало за смену 8-12 тонн палочек. Сейчас объем производства вырос о 15-18 тонн — это стало возможно благодаря двум новым производственным линиям шлифовки.

Компания планирует увеличить производственные мощности и построить вторую очередь завода. Площадь цеха составит 10 тыс. кв. м. По словам министра инвестиций и развития Свердловской области Вадима Третьякова, «ЛесКом Развитие» рассчитывает выйти на объем производства в 14 млрд палочек для мороженого в год. Всю свою продукцию предприятие экспортирует.

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